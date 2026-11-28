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León, 27 nov (EFE).- La jugadora de la Real Sociedad, Cecilia Marcos, que debutó con la selección española en el triunfo ante Chile (3-0) reconoció a la conclusión del encuentro en el estadio Reino de León que "en ninguna mente pasa el debutar y poder marcar en el mismo partido".

Marcos fue una de las cinco jugadoras que se estrenó en el combinado dirigido por Sonia Bermúdez, que hizo una apuesta por la juventud en esta convocatoria para los dos amistosos ante Chile y Venezuela, éste el próximo 4 de diciembre en Riazor.

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La delantera realista agradeció la "confianza" de la seleccionadora en una experiencia en la que confía en "aprender y disfrutar" de cara a seguir entrando en los planes de la campeona del mundo de cara a futuras citas, ya en 2027, primero la Liga de Naciones y, en el verano, el mundial de Brasil.

EFE

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fps/APA