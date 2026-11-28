Redacción Deportes, 28 nov (EFE).- La malas condiciones meteorológicas han obligado a cancelar este sábado el supergigante de la Copa del Mundo masculina de esquío alpino que estaba previsto para en la estación estadounidense de Copper Mountain.
Tras haberse aplazado inicialmente de las 19:45 a las 20:30 CET (18:45 y 19:30 GMT) debido a los trabajos que había que realizar en la pista, el supergigante de Copper Mountain finalmente no se celebrará este sábado.
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Las nevadas y el viento impiden que se celebre la prueba, que ha sido cancelada definitivamente por la Federación Internacional de Esquí (FIS) a las 19:35 CET/18:35 GMT). EFE
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