Guardar

Toronto (Canadá), 28 nov (EFE).- La selección de Canadá se clasificó este sábado para el Mundial femenino de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tras golear por 4-0 a la de Panamá en los cuartos de final del Campeonato de la Concacaf, en un encuentro disputado en Mansfield (Estados Unidos).

Los goles de Shelina Zadorsky, Évelyne Viens, por partida doble, y Annabelle Chukwu acabaron con las aspiraciones olímpicas del conjunto dirigido por la española María Antonia 'Toña' Is, que todavía dispone de una segunda oportunidad para clasificarse para el Mundial.

PUBLICIDAD

Canadá apenas necesitó 13 minutos para adelantarse en el marcador. Zadorsky aprovechó un centro de Janine Sonis tras un saque de esquina para batir a Yenith Bailey desde el área pequeña.

A las dificultades de Panamá se sumó la lesión de Katherine Castillo, que tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 22 y fue sustituida por Sherline King.

PUBLICIDAD

Panamá tuvo oportunidades para igualar el marcador, especialmente por medio de Riley Tanner, que obligó a Kailen Sheridan a intervenir en el minuto 38.

Pero fueron las canadienses las que ampliaron su ventaja en el quinto minuto del añadido de la primera mitad gracias a Viens, que culminó otro servicio de Sonis con un remate desde el centro del área.

PUBLICIDAD

Tras el descanso, Kaylee Hunter, que había sustituido a Cloé Lacasse, asistió a Viens para que la delantera anotase a bocajarro su segundo gol de la tarde y el tercero de Canadá en el minuto 62.

Chukwu, que sustituyó a Viens tres minutos después, rubricó la goleada en el minuto 83 con un potente disparo desde fuera del área a la escuadra derecha de la portería de Bailey tras un contragolpe conducido por Julia Grosso.

PUBLICIDAD

Canadá disputará su noveno Mundial y sus sextos Juegos Olímpicos, una competición en la que conquistó el oro en Tokio 2020 y el bronce en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

La clasificación de Estados Unidos para las semifinales, que ya tenía asegurada su presencia en Los Ángeles como anfitrión, garantiza el billete olímpico a los otros tres semifinalistas.

PUBLICIDAD

Panamá, que aspira a disputar el segundo Mundial de su historia tras debutar en Australia y Nueva Zelanda 2023, se enfrentará el próximo miércoles al perdedor del encuentro entre México y Haití por un billete para la repesca intercontinental.

Canadá se medirá el martes en semifinales al vencedor de ese mismo encuentro. EFE