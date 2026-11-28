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Málaga, 28 nov (EFE).- La canadiense Anna Huang continúa líder del Andalucía Costa del Sol/Abierto de España, con -17 a falta de la última jornada, un golpe por delante de la suiza Morgane Metraux y dos sobre la alemana Alexandra Fösterling, mientras que Carla Tejedo continúa en quinto puesto como mejor española del torneo.

El Abierto de España de golf, último torneo del circuito 'Ladies European Tour' (LET), se decidirá este domingo con un final apretado en el Campo Europa de La Cala Resort de Mijas, municipio de Málaga.

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Huang saldrá a defender un golpe de ventaja este domingo tras haber firmado 66 golpes (-5) para situarse en -17, con Métraux recortándole cuatro golpes con una vuelta de 62 (-9) y Alexandra Försterling al rebufo, a dos de distancia, con -15.

La castellonense Carla Tejedo se coloca como mejor representante española en quinta posición empatada, con -10, mientras que Blanca Fernández y Ana Peláez también se mantienen entre las diez mejores.

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Huang inició el sábado en Mijas con birdie en el hoyo 1 y, pese a que cedió un golpe en el 4, enlazó cinco birdies del 9 al 13 y cerró con cinco pares para llegar a -17 y estar en lo más alto a falta del día decisivo.

“Empecé un poco despacio, pero a mitad de la vuelta empecé a pegarle muy bien a la bola. Voy a intentar disfrutar del momento y jugar golpe a golpe”, declaró a los medios oficiales del torneo la jugadora de 18 años.

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Métraux hizo birdie en el 1 y el 4 antes de encadenar siete consecutivos del 10 al 16, una racha magnifica parta cerrar los últimos nueve hoyos en 29 golpes (siete bajo par) y sin bogeys, a un solo golpe de la líder momentánea.

Por su lado, Försterling reaccionó a dos bogeys en el 5 y el 6 con cuatro birdies seguidos del 7 al 10 y dos más en el 13 y el 15 para mantenerse a dos de la cabeza, seguida de Celina Sattelkau en la cuarta plaza, con -13.

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Carla Tejedo entregó este sábado una tarjeta de 67 golpes (-4) para alcanzar el -10 y compartir la quinta plaza con Kirsten Rudgeley, segunda clasificada en el Abierto de la edición de 2025: “Creo que no hay que cambiar nada, es seguir agresiva”, dijo con vistas al último día de competición.

Blanca Fernández firmó la mejor vuelta española de la jornada con 65 golpes (-6) y se metió en la novena plaza compartida, mismo puesto que Ana Peláez, mientras que Balma Dávalos sigue siendo la mejor jugadora amateur con -6 después de firmar 70 golpes (-1).

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A falta de los últimos 18 hoyos, el desenlace arrancará este domingo a las 9:30 horas por los tees del 1 y del 10. Tejedo saldrá a las 11:31 horas junto a Sattelkau y Rudgeley, y once minutos después, Huang, Métraux y Försterling compartirán el último partido que decidirá el título. EFE

afl/cb/jl