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Madrid, 28 nov (EFE).- Ángel Pérez, autor del segundo tanto del Alavés en la victoria frente al Real Madrid (1-2) en el estadio Santiago Bernabéu, reivindicó este sábado el trabajo colectivo de su equipo y reconoció que vivió una de esas noches que recordará durante toda su vida.

"Esta noche es de las que contaré a mis hijos, si Dios quiere. No me salen ni las palabras. Estoy tiritando. Esto tiene un valor incalculable. Hemos hecho historia con el Glorioso. Lo merecíamos", declaró en Movistar Plus.

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El carrilero derecho del Alavés, que batió en la segunda parte a Thibaut Courtois tras recibir un pase de Mariano Díaz y sortear al guardameta belga, afirmó que los últimos resultados del equipo dirigido por Quique Sánchez Flores no reflejaban el esfuerzo de sus jugadores: "La racha que hemos tenido no merecía el trabajo que estaba haciendo el equipo y hoy se ha demostrado".

Preguntado por su actuación individual, Ángel Pérez prefirió destacar la aportación de todos sus compañeros para acabar con las diez victorias consecutivas del Real Madrid.

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"El equipo destacó. Si hoy no hubiéramos estado tanto los once que hemos salido como todos los del banquillo, esto no se habría sacado", manifestó.

Asimismo, explicó cómo vivieron los jugadores del Alavés la acción del penalti señalado inicialmente sobre Jude Bellingham, que César Soto Grado anuló tras consultar el VAR y que acabó con la expulsión del centrocampista inglés por doble amonestación: "Al final tenemos una pantalla en la que se ve rápido y lo pedimos porque lo tenemos que pedir". EFE

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