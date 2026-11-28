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Madrid, 28 nov (EFE).- El argentino Juan Ignacio Álvarez Fermosel, a lomos de 'Atoma', ganó este sábado el Trofeo Porsche, la prueba de cierre de la segunda jornada de la Madrid Horse Week de hípica.

Álvarez Fermosel fue el mejor de este 'Jump & Drive' (1,30 m) con un tiempo de 58.67 segundos y por delante de dos portugueses, Martim Portela De Morais ('Inco van den Bisschop') y Bernardo Seabra ('Ballyengland Logic').

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Lucía Fernández Hidalgo fue cuarta con 'Kings Queen JT Z' como la mejor española.

En el Trofeo Cervezas Victoria (CSI 5*, 1,50 m) ganó el italiano Lorenzo de Luca, con 'Denver de Talma'), por delante del británico Scott Brash ('Kohiba') y la alemana Paula de Boer-Schwarz ('My Miss Marpel OLD'), y con Eduardo Alvarez Aznar séptimo y mejor español a lomos de 'Harlequin des Flagues'.

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En esta prueba compitió Sira Martínez Cullell, hija del entrenador del PSG Luis Enrique y que acabó en el puesto 21 con 'Izara des Dames'.

Anteriormente, Francisco López Amador (Kabardin) ganó el Trofeo Ciudad de Madrid (CSI 1*), Hugo Alvarez Amaro (Olina van de Looise Heide) se impuso en el Trofeo Exterior Plus (CSI 1*, 1,25 m), y el británico Joseph Stockdale (Fmbs Therapy Systems Satisfaction), el último participante que salió a pista, fue el mejor en el Trofeo Virtus (CSI 5*, 1,45 m).

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En el Gran Premio Freestyle de la Copa del Mundo de doma, triunfo de la portuguesa Maria Caetano a lomos de 'Hit Plus' y por delante de los españoles Claudio Castilla Ruiz ('Jota Das Figueiras') y Beatriz Ferrer-Salat ('Elegance').

Caetano y 'Hit Plus' recibieron de los jueces un 79,310 % de los puntos, lo que les dio el pasaporte para el triunfo y 20 puntos para la clasificación provisional del circuito europeo de la Copa del Mundo. Claudio Castilla recibió el 76,625 % y Ferrer-Salat, el 76,215 %.

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Este domingo se disputan las últimas pruebas del CSI 1*, como el Trofeo Marca y el Trofeo Gilmar, para culminar la jornada con la cita reina del fin de semana, el Longines FEI Jumping World Cup-Gran Premio Mutua Ciudad de Madrid (CSI 5*, 1,50 m), con la presencia en la Pista Central de los mejores saltadores y saltadoras del ránking mundial. EFE