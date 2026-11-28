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Redacción Deportes, 28 nov (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin) declaró este sábado, tras acabar decimonoveno en la sesión de clasificación para el Gran Premio de Catar, que espera una carrera muy difícil este domingo porque tiene "un déficit de en torno a dos segundos en las rectas".

"Ha sido una buena vuelta, creo. Las tres vueltas han sido buenas. He maximizado todo lo que tenía hoy, así que contento con las vueltas, con el rendimiento, pero cuando ves los resultados no es suficiente y estamos divididos por equipos", comentó Alonso en declaraciones que difunde el portal 'soymotor.com'

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Alonso no espera ningún milagro este domingo en Lusail. "Hemos hecho 22 carreras por ahora, con 22 experiencias iguales, así que no va a cambiar en las dos últimas. Tenemos un déficit de en torno a dos segundos en las rectas, así que cuando llegamos al domingo, las cosas son aún más complicadas que en la clasificación, porque no podemos ir rueda a rueda con otro coche a parte de tu compañero de equipo, va a ser una carrera difícil", dijo. EFE