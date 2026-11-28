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Montevideo, 28 nov (EFE).- El entrenador de Estudiantes, el uruguayo Alexander Medina, afirmó este sábado tras la derrota de su equipo ante Palmeiras por 1-0 en la final de la Copa Libertadores, que lo que más rescata de su equipo es la entrega que mostró.

"Lo que más rescato del equipo es la entrega, la actitud, el luchar hasta el final", dijo 'el Cacique', quien aseguró que no le puede reprochar nada a unos futbolistas que dieron todo.

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"Los jugadores se brindaron hasta no dar más. Alguno llegó con lo justo. Agradecimiento personal para todo Estudiantes, para la gente y para mis futbolistas. Fueron unos leones", añadió.

Sobre la final, disputada en el estadio Centenario de Montevideo y que acabó con victoria de Palmeiras por 1-0 gracias a un tanto del paraguayo Ramón Sosa, Medina dijo que fue un partido parejo, muy ajustado desde lo táctico, con pocas situaciones de gol y con muchas infracciones.

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"Fue un trámite parejo que lo decide un desajuste nuestro. Yo me imaginaba un partido como este, muy parejo, de dos equipos que compiten realmente bien", puntualizó el uruguayo.

También agradeció a los hinchas de Estudiantes por el apoyo que le brindaron al equipo y lamentó que el Pincha no pudiera regalarles una victoria.

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Medina también destacó al portero Fernando Muslera, quien al finalizar el partido anunció su retirada y le agradeció por todo lo que le dio a Estudiantes. EFE

(foto)