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Claudia Aguilar Ramírez

Redacción Deportes, 28 nov (EFE).- El delantero paraguayo Álex Arce, del argentino Independiente Rivadavia, se consagró como el máximo goleador de la edición 67 de la Copa Libertadores al anotar nueve tantos en siete partidos.

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Con 31 años y oriundo de Carapeguá, Paraguay, Arce fue una de las grandes figuras de Independiente Rivadavia, que alcanzó los octavos de final del certamen, instancia en la que cayó por penaltis ante el brasileño Fluminense.

Arce registró un promedio de 1,29 goles por partido y tuvieron que pasar doce años para que un futbolista paraguayo volviera a terminar como máximo artillero de la Copa Libertadores.

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El último goleador guaraní de este torneo había sido el centrocampista Julio dos Santos, de Cerro Porteño, quien compartió el primer puesto de la clasificación en 2014 con el uruguayo Nicolás Olivera, del Defensor Sporting. Ambos marcaron cinco tantos.

Arce sucede en el palmarés a los argentinos José Manuel 'Flaco' López, del Palmeiras, y Adrián Martínez, del Racing Club, quienes compartieron el primer puesto en 2025 con siete goles cada uno.

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- Clasificación de goleadores de la Copa Libertadores 2026:

Álex Arce (PAR) – Independiente Rivadavia (ARG) – 9 goles.

Carlos González (PAR) - Independiente del Valle (ECU) - 7 goles

Bruno Henrique (BRA) - Flamengo (BRA) - 5 goles

- Palmarés de goleadores de la Copa Libertadores:

AÑO | GOLEADOR | EQUIPO | GOLES

1960 | Alberto Spencer (ECU) | Peñarol (URU) | 7

1961 | Osvaldo Panzutto (ARG) | Santa Fe (COL) | 4

1962 | Coutinho (BRA) | Santos (BRA) | 6

1962 | Enrique Raymondi (ECU) | Emelec (ECU) | 6

1962 | Alberto Spencer (ECU) | Peñarol (URU) | 6

1963 | José Sanfilippo (ARG) | Boca Juniors (ARG) | 7

1964 | Mario Rodríguez (ARG) | Independiente (ARG) | 6

1965 | Pelé (BRA) | Santos (BRA) | 8

1966 | Daniel Onega (ARG) | River Plate (ARG) | 17

1967 | Norberto Raffo (ARG) | Racing Club (ARG) | 14

1968 | Tupãzinho (BRA) | Palmeiras (BRA) | 11

1969 | Alberto Ferrero (URU) | Santiago Wanderers (CHI) | 8

1970 | Francisco Bertocchi (URU) | Liga de Quito (ECU) | 9

1970 | Óscar Más (ARG) | River Plate (ARG) | 9

1971 | Raúl Castronovo (ARG) | Peñarol (URU) | 10

1971 | Luis Artime (ARG) | Nacional (URU) | 10

1972 | Teófilo Cubillas (PER) | Alianza Lima (PER) | 6

1972 | Oswaldo Ramírez (PER) | Universitario (PER) | 6

1972 | Percy Rojas (PER) | Universitario (PER) | 6

1972 | Toninho (BRA) | São Paulo (BRA) | 6

1973 | Carlos Caszely (CHI) | Colo Colo (CHI) | 9

1974 | Fernando Morena (URU) | Peñarol (URU) | 7

1974 | Pedro Virgilio Rocha (URU) | São Paulo (BRA) | 7

1974 | Terto (BRA) | São Paulo (BRA) | 7

1975 | Fernando Morena (URU) | Peñarol (URU) | 8

1975 | Oswaldo Ramírez (PER) | Universitario (PER) | 8

1976 | Palhinha (BRA) | Cruzeiro (BRA) | 13

1977 | Néstor Scotta (ARG) | Deportivo Cali (COL) | 5

1977 | Juan César Silva (URU) | Peñarol (URU) | 5

1978 | Néstor Scotta (ARG) | Deportivo Cali (COL) | 8

1978 | Guillermo La Rosa (PER) | Alianza Lima (PER) | 8

1979 | Miltão (BRA) | Guaraní (BRA) | 6

1979 | Juan José Oré (PER) | Universitario (PER) | 6

1980 | Waldemar Victorino (URU) | Nacional (URU) | 6

1981 | Zico (BRA) | Flamengo (BRA) | 11

1982 | Fernando Morena (URU) | Peñarol (URU) | 7

1983 | Arsenio Luzardo (URU) | Nacional (URU) | 8

1984 | Tita (BRA) | Flamengo (BRA) | 8

1985 | Juan Carlos Sánchez (ARG) | Blooming (BOL) | 11

1986 | Juan Carlos de Lima (URU) | Deportivo Quito (ECU) | 9

1987 | Ricardo Gareca (ARG) | América (COL) | 7

1988 | Arnoldo Iguarán (COL) | Millonarios (COL) | 5

1989 | Carlos Aguilera (URU) | Peñarol (URU) | 10

1989 | Raúl Amarilla (PAR) | Olimpia (PAR) | 10

1990 | Adriano Samaniego (PAR) | Olimpia (PAR) | 7

1991 | Gaúcho (BRA) | Flamengo (BRA) | 8

1992 | Palhinha (BRA) | São Paulo (BRA) | 7

1993 | Juan Carlos Almada (ARG) | Universidad Católica (CHI) | 9

1994 | Stalin Rivas (VEN) | Minervén (VEN) | 7

1995 | Jardel (BRA) | Grêmio (BRA) | 12

1996 | Anthony de Ávila (COL) | América (COL) | 11

1997 | Alberto Acosta (ARG) | Universidad Católica (CHI) | 11

1998 | Sergio Joao (BRA) | Bolívar (BOL) | 10

1999 | Víctor Bonilla (COL) | Deportivo Cali (COL) | 6

1999 | Fernando Baiano (BRA) | Corinthians (BRA) | 6

1999 | Gauchinho (BRA) | Cerro Porteño (PAR) | 6

1999 | Ruberth Morán (VEN) | Estudiantes de Mérida (VEN) | 6

1999 | Rubén Sosa (URU) | Nacional (URU) | 6

1999 | Martín Zapata (COL) | Deportivo Cali (COL) | 6

2000 | Luizão (BRA) | Corinthians (BRA) | 14

2001 | Lopes (BRA) | Palmeiras (BRA) | 9

2002 | Rodrigo Mendes (BRA) | Grêmio (BRA) | 10

2003 | Marcelo Delgado (ARG) | Boca Juniors (ARG) | 9

2003 | Ricardo Oliveira (BRA) | Santos (BRA) | 9

2004 | Luis Fabiano (BRA) | São Paulo (BRA) | 8

2005 | Santiago Salcedo (PAR) | Cerro Porteño (PAR) | 9

2006 | Aloisio (BRA) | São Paulo (BRA) | 5

2006 | Félix Borja (ECU) | El Nacional (ECU) | 5

2006 | José Luis Calderón (ARG) | Estudiantes (ARG) | 5

2006 | Agustín Delgado (ECU) | Liga de Quito (ECU) | 5

2006 | Sebastián Ereros (ARG) | Vélez Sarsfield (ARG) | 5

2006 | Ernesto Farías (ARG) | River Plate (ARG) | 5

2006 | Fernandão (BRA) | Internacional (BRA) | 5

2006 | Marcinho (BRA) | Palmeiras (BRA) | 5

2006 | Daniel Montenegro (ARG) | River Plate (ARG) | 5

2006 | Nilmar (BRA) | Corinthians (BRA) | 5

2006 | Mariano Pavone (ARG) | Estudiantes (ARG) | 5

2006 | Jorge Quinteros (ARG) | Universidad Católica (CHI) | 5

2006 | Patricio Urrutia (ECU) | Liga de Quito (ECU) | 5

2006 | Washington (BRA) | Palmeiras (BRA) | 5

2007 | Salvador Cabañas (PAR) | América (MEX) | 10

2008 | Salvador Cabañas (PAR) | América (MEX) | 8

2008 | Marcelo Martins Moreno (BOL) | Cruzeiro (BRA) | 8

2009 | Mauro Boselli (ARG) | Estudiantes (ARG) | 8

2010 | Thiago Ribeiro (BRA) | Cruzeiro (BRA) | 8

2011 | Roberto Nanni (ARG) | Cerro Porteño (PAR) | 7

2011 | Wallyson (BRA) | Cruzeiro (BRA) | 7

2012 | Matías Alustiza (ARG) | Deportivo Quito (ECU) | 8

2012 | Neymar (BRA) | Santos (BRA) | 8

2013 | Jô (BRA) | Atlético Mineiro (BRA) | 7

2014 | Nicolás Olivera (URU) | Defensor Sporting (URU) | 5

2014 | Julio dos Santos (PAR) | Cerro Porteño (PAR) | 5

2015 | Gustavo Bou (ARG) | Racing Club (ARG) | 8

2016 | Jonathan Calleri (ARG) | São Paulo (BRA) | 9

2017 | José Sand (ARG) | Lanús (ARG) | 9

2018 | Miguel Borja (COL) | Palmeiras (BRA) | 9

2018 | Wilson Morelo (COL) | Independiente Santa Fe (COL) | 9

2019 | Gabriel Barbosa (BRA) | Flamengo (BRA) | 9

2020 | Fidel Martínez (ECU) | Barcelona (ECU) | 8

2021 | Gabriel Barbosa (BRA) | Flamengo (BRA) | 11

2022 | Pedro (BRA) | Flamengo (BRA) | 12

2023 | Germán Cano (ARG) | Fluminense (BRA) | 13

2024 | Júnior Santos (BRA) | Botafogo (BRA) | 10

2025 | José Manuel López (ARG) | Palmeiras (BRA) | 7

2025 | Adrián Martínez (ARG) | Racing Club (ARG) | 7

2026 | Álex Arce (PAR) | Independiente Rivadavia (ARG) | 9. EFE

(foto)