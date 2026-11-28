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Murcia, 28 nov (EFE).- Carlos Alcaraz afronta en Bolonia su final número 40 como profesional, la primera como jugador de la selección española que aspira el domingo a su séptimo trofeo de la Copa Davis en la final frente a Italia, en una reedición de la del pasado curso, que no contó con el jugador de El Palmar, que se cayó del equipo debido a una lesión.

El actual número tres del mundo, vigente campeón de las Finales ATP en Turín, pretende mantener su buena relación con el éxito cuando hay un trofeo en juego: ha conquistado 30 títulos en 39 peleas definitivas.

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En la confrontación frente a Italia la gloria no depende exclusivamente de él únicamente pues, además de lo que haga contra Flavio Cobolli en el segundo partido de individuales, también depende de lo que depare el choque entre el madrileño Rafa Jódar y Lorenzo Musetti y es hasta posible que sea definitivo el partido de dobles.

El joven tenista de El Palmar, de 23 años y número 3 del mundo en la actualidad, viene de ser campeón en las Finales ATP venciendo en Turín su sexto título individual del año en siete finales que jugó en un 2026 al que espera ponerle el mejor colofón posible. El murciano se llevó también los trofeos del Abierto de Australia, el Masters 1.000 de París y los ATP 500 de Doha, Tokio y Viena y sólo perdió la del Masters 1.000 de Montecarlo.

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Desde su estreno en el circuito, en 2020, Alcaraz acredita un 76,92 % de finales ganadas -siete de Grand Slam de las ocho jugadas al lograr sendos dobletes en Estados Unidos, Roland Garros y Wimbledon y el Australian Open del pasado mes de enero y cayendo sólo en la Wimbledon 2025- y seguramente la final perdida que más le dolió es la de los Juegos Olímpicos de París 2024 con un doble 6-7 frente al serbio Novak Djokovic con un 3-7 y un 2-7 en sendos tie break.

En la Copa Davis la final que jugará este domingo a partir de las 15.00 horas (-1 GMT) ya es su tope. Alcaraz, quien acredita un bagaje de seis partidos ganados y uno perdido en individuales con el conjunto español y un 1-1 en dobles haciendo pareja con el barcelonés Marcel Granollers, no había pasado hasta esta temporada de los cuartos de final que firmó en 2024 en su anterior comparecencia.

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En esta ocasión, tras ganar de forma arrolladora al británico Arthur Fery por 6-2 y 6-1 este sábado aspira a ganar su primer título y el séptimo para la historia de España. EFE

Ij/apa