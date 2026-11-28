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Montevideo, 28 nov (EFE).- El portugués Abel Ferreira volvió a encontrar en el estadio Centenario de Montevideo un momento de consagración para su carrera al frente del Palmeiras.

Cinco años después de que su equipo venciera en la misma cancha a Flamengo, este sábado sus pupilos derrotaron a Estudiantes de La Plata en la final de la Copa Libertadores.

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Además, se subió al podio de los entrenador más ganadores al conquistar su tercer torneo de este tipo y alcanzar al argentino Osvaldo Zubeldía.

Como el máximo ganador de títulos se mantiene el argentino Carlos Bianchi.

Un día antes del encuentro, el director técnico nacido hace 47 años en Penafiel dijo en conferencia de prensa que él hubiese querido jugar con sus 23 futbolistas como titulares.

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Pero para este sábado debió elegir once y salió a jugar la final con un equipo en el que volvió Joaquín Piquerez y que tuvo en el ataque al argentino José Manuel López, al colombiano Jhon Arias y al paraguayo Ramón Sosa.

Este último, quien no había sido titular en ninguno de los dos encuentros de octavos, cuartos y semifinales, marcó a los 52 minutos el tanto que le dio a Palmeiras el cuarto título de su historia.

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Y aunque los 23 no pudieron jugar juntos, sí compartieron con otros integrantes de la delegación la foto de equipo que fue tomada antes del comienzo y que quedará para la historia.

"Tenemos que tener buenos jugadores para jugar el partido y buenos jugadores para entrar y ayudarnos. A mí me cuesta mucho elegir sólo once. A mí me cuesta dejar jugadores en el banco", dijo Ferreira.

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"Lo más importante es que mis jugadores tengan desde el primer minuto la sensación de gratitud por esta oportunidad".

La fiesta de la hinchada comenzó mucho antes de la final, cuando los hinchas del equipo verdiblanco llevaron sus colores a los puntos más turísticos de la ciudad y los fusionaron con las tradiciones uruguayas, entre ellos el asado y el candombe.

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Palmeiras derrotó este sábado por 1-0 a Estudiantes y ganó la Libertadores por cuarta vez en su historia, otra vez bajo las dirección del portugués Ferreira, quien antes del partido dijo que a su equipo le dolió perder la final de 2025 y destacó la capacidad de los suyos para seguir luchando. EFE

(foto)