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Sevilla, 28 nov (EFE).- Después de tres derrotas consecutivas, el Cajasol Proin se ha reencontrado este sábado con la victoria al batir en su feudo de Amate al Horneo Alicante por 36-29, al término de un encuentro confortable, quizás el mejor que ha completado hasta ahora el conjunto sevillano en la campaña de su debut en Asobal.

El conjunto hispalense no dio opción a los alicantinos, que resistieron los primeros diez minutos de encuentro, hasta que la escasa aportación de su portería (apenas el 15% de paradas) le impidió seguir el ritmo anotador del conjunto local, que se despegó mediado el primer tiempo pese a sufrir la exclusión simultánea de Rolando Uríos y David Martínez (15-11, min. 15).

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Los lanzamientos exteriores de Chema Márquez, el bombardero local, eran indetectables para Pau Guitart y Roberto Domenech, los dos guardametas levantinos a quienes su entrenador fue alternando en pista sin que ninguno de los dos dejara de parecer translúcido.

Ander Torrico fue una de los pocos jugadores alicantinos que replicó al Cajasol Proin, aunque los siete goles que anotó llaman un poco a engaño, puesto que cinco de ellos llegaron desde la línea de penalti, suerte en la que se mostró infalible, mientras que en juego corrido sólo marcó dos de sus ocho tiros.

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Al irse con cinco goles de renta al descanso, los jugadores adiestrados por Antonio García Robledo se permitieron el lujo de sestear durante toda la segunda parte, en la que intercambiaron tantos con su rival durante algunas fases y en la que destacó la eficacia desde el extremo izquierdo de Pau López, autor de cinco goles sin error en el lanzamiento.

El flanco derecho de la defensa alicantina fue la vía por donde se le marchó el encuentro, ya que el otro extremo izquierdo de los locales, David Martínez, también se lució en la primera mitad con cuatro tantos y un cien por cien de efectividad.

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Ficha técnica

36 - Cajasol Proin: Terçariol (p); Rodríguez (1), Martínez (4), Uríos (2), Márquez (7), Ruiz (2), Román (2) -equipo inicial-, Kilian (p), Deco (3), Sánchez (1), Conchillo (-), Salinas (4), Morales (1), Tito Díaz (3) y Pau López (5).

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29 - Horneo Alicante: Guitart (p); Barragán (2), Reinante (2), Oliver (-), Sempere (2), Lewis (2), Adrián Sánchez (4) -equipo inicial-. Domenech (p), Vasconcelos (1), Asensio (1), Escobedo (6), Robledo (2), Dimitrievski (-) y Torrico (7).

Árbitros: Pablo San Emeterio y Javier Ariño. Excluyeron por dos minutos a los locales Uríos (min. 14), Martínez (min. 15), Deco (min. 22) y Conchillo (min. 29); y al visitante Dimitrievski (min. 46).

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Tanteo cada 5 minutos: 3-2. 5-4. 11-6. 13-9. 17-12. 20-15 (descanso). 21-17. 22-19. 25-21. 28-24. 33-26. 36-29 (final).

Incidencias: Partido de la undécima jornada de la liga NEXUS Asobal celebrado en el Centro Deportivo Amate de Sevilla ante unos 800 espectadores. EFE

lhg/cb/sab