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León, 27 nov (EFE).- El Abanca Ademar volvió a caer en un final a cara o cruz (34-35) ante un Fraikin Granollers que rompió su racha de tres derrotas ligueras consecutivas para seguir peleando por la zona noble y dejar a los leoneses en una situación clasificatoria más que complicada.

Una pena máxima, muy discutida por el equipo local, transformada por Pablo Urdangarín y una parada en lanzamiento con el tiempo a cero de Panitti a Wasiak le dio los dos puntos al conjunto vallesano en un partido apretado al máximo, con mínimas diferencias en el marcador, salvo el 0-3 inicial.

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Los ataques se imponían a las defensas con un Ademar, donde debutó su guardameta Jorge Pérez, no le perdía la cara al encuentro para llegar al descanso con todo por decidir 17-18 y con el polaco Patryk Wasiak como el más destacado en el conjunto de Luis Puertas.

Eran los catalanes los que marcaban la dinámica en el electrónico, siempre contestados por los ademaristas que entraron en el tramo final del encuentro con dos goles de desventaja, 32-34, malogrando Granollers la sentencia con una falta en ataque.

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Casqueiro desde el extremo mantenía a su equipo, que lograba igualar con un gol de colgada de Juan Castro para poner la igualada a 34, que desequilibró Urdangarín -al que seguía desde las gradas su padre- con una pena máxima reclamada como falta en ataque sobre Gonzalo Pérez por los locales.

Con el tiempo cumplido y un lanzamiento ante la barrera de Wasiak a punto estuvo de suponer el empate, pero Pau Panitti metió una mano salvadora para dar el triunfo a su equipo (34-35)

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- Ficha técnica:

34 - Abanca Ademar (17+17): Álvaro Pérez (Jorge Pérez); Casqueiro (4), Lindqvist (2), Benites (4), Castro (4), Wasiak (7, 1 p), Gonzalo Pérez (3); Miñambres (2), Zapico (1), Alberto Martín (5), Edu Fernández (2), Raúl García (-), Rozada (-)

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35 - Fraikin Granollers (18+17): Panitti; Deumal (7, 2 p), Palomino (5) Fischer (-), Figueras (6), Urdangarín (3, 1 p), Chaves (-); Povill (1), Fis (5), Reguart (2), Armengol (2), Guijarro (1), Domingo (-), Castillo (3).

Árbitros: Luís Ignacio Colmenero Guillén y Cristian Da Silva Barbadaes. Excluyeron a Lindqvist por Ademar; Fischer por Granollers.

Marcador cada cinco minutos: 1-3, 5-6, 9-9, 13-13, 15-15, 17-18 (descanso); 20-21, 23-22, 26-27, 30-30, 31-32, 34-35 (final).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la undécima jornada de la Liga Nexus Energía ASOBAL disputado en el palacio municipal Urbano González Escapa de León ante 1.500 espectadores. EFE

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fps/sab