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Inés Morencia

Valladolid, 28 nov (EFE).- El Real Valladolid remontó un 0-1 para hacerse fuerte en su casa, con dos goles de penalti y una gran jugada individual de Víctor Júnior, ante una Real Sociedad B con mucha hambre, que nunca tiró la toalla.

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No hacía demasiado frío en el estadio José Zorrilla, pero el equipo blanquivioleta salió como si estuviera congelado, lo que aprovecho el Sanse para tomar las riendas del juego y empezar a generar peligro.

Tanto, que en el minuto seis logró inaugurar el marcador en una jugada que no supo detener la zaga local y que Soroeta remató con un gol de tacón tras la asistencia de Dani Díaz, que dejó en evidencia la falta de contundencia de los vallisoletanos en esos compases iniciales.

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Ese tanto envalentonó aún más al filial donostiarra, que no dejaba de presionar para mantener al máximo la posesión del balón, ante un rival que estaba obligado a centrarse de inmediato si quería frenar el ímpetu del cuadro visitante.

Y reaccionaron los de Fran Escribá, para hilar una jugada que terminó con el derribo dentro del área de Dani Pérez por parte de Astiazaran. Un claro penalti que se encargó de transformar Barberá, con un certero lanzamiento.

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El empate derivó en mayor intensidad del Real Valladolid, con la que apagó la inicial del cuadro vasco, y disfrutó de más y mejores llegadas, con Víctor Jr como principal protagonista, pero se topó con un Fraga salvador.

Hasta que, en una falta, Dani Díaz golpeaba el balón con la mano en el área donostiarra y, tras varios minutos, el colegiado pitaba otra pena máxima a favor de los locales, que supo aprovechar Víctor Jr, "vengándose" así del meta de la Real Sociedad B, para situar el 2-1 en el marcador.

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Tras la reanudación, se repitió el mismo patrón que al inicio, con un Sanse atrevido y con ambición ante un rival aletargado, que tuvo que emplearse en defensa para impedir el tanto del empate visitante.

Y cuando más estaba asediando el cuadro donostiarra, Alejo recuperaba un balón para que Víctor Júnior, tras una cabalgada veloz, lo cruzase ante Fraga para subir el tercer tanto al casillero blanquivioleta.

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Ese tercer gol resultaría definitivo para que los vallisoletanos asegurasen un nuevo triunfo ante su afición, que celebró hasta la reaparición de Latasa, tras varias semanas de baja, por lesión, creando una comunión que, hasta hace poco, parecía imposible.

- Ficha técnica:

3 - Real Valladolid: Aceves; Iván Alejo, Miguel Rubio, David Torres, Garriel; Ponceau; Dani Pérez (Abed, m.74), Víctor Jr (De Rooij, m.83), Ojeda (Juric, m.74); Barberá (Luis Chacón, m.62), Arnu (Latasa, m.74).

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1 - Real Sociedad B: Fraga; Garro, Beitia, Calderón, Balda; Dani Díaz (Adjabeng, m.46), Carbonell (Oleaga, m.83), Aguirre (Eceizabarrena, m.66), Gorosabel (Osazuwa, m.74); Astiazaran, Soroeta (Mariezkurrena, m.66).

Goles: 0-1, m.6: Soroeta. 1-1, m.26: Barberá, de penalti. 2-1 (m.43), Víctor Júnior, de penalti. 3-1 (m.62), Víctor Jr.

Árbitro: Manuel Ángel Pérez (Comité madrileño). Amonestó a los locales Iván Alejo (m.29).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio José Zorrilla ante 13.410 espectadores. EFE

mim/sab