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Cuenca, 28 nov (EFE).- El REBI Cuenca logró este sábado su primera victoria como local de la temporada tras imponerse por 29-28 al Tubos Aranda Villa de Aranda en un encuentro muy igualado, marcado por el protagonismo de las defensas y que se decidió en los últimos segundos.

El conjunto conquense, que volvió a disfrutar de un abarrotado pabellón de El Sargal, sumó dos puntos de gran importancia para alcanzar los diez en la clasificación, mientras que los visitantes se quedan con seis.

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El partido comenzó con mucha intensidad y con ambos equipos mostrando sus argumentos defensivos. Fue el REBI Cuenca el primero en encontrar una renta importante, situándose con tres goles de ventaja (5-2) gracias a un tanto de Pinto al contraataque, después de una parada de Olic.

La reacción visitante no tardó en llegar. Tras el primer tiempo muerto solicitado por el banquillo arandino, el Tubos Aranda fue recortando diferencias hasta ponerse por delante con el 9-10, obra de Janosi en el minuto 21.

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Los conquenses aprovecharon una superioridad numérica para volver a tomar la iniciativa. Toth anotó a puerta vacía para colocar el 13-12 en el minuto 25, una ventaja que el REBI supo conservar hasta el descanso, al que se llegó con 14-13 en el marcador.

La segunda mitad mantuvo la misma igualdad. Cordiés asumió protagonismo en el ataque visitante, mientras que el REBI Cuenca encontró en Jan Blas a uno de sus principales argumentos ofensivos. Un tanto suyo permitió a los locales recuperar una renta de tres goles (21-18) en el minuto 41.

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Javi Márquez detuvo entonces el encuentro para reorganizar a los suyos y la respuesta del Villa de Aranda fue inmediata. Los visitantes firmaron un parcial de 1-4 que les permitió igualar el choque (22-22) en el minuto 47, con Cordiés como autor del tanto del empate.

El encuentro entró en sus últimos minutos con todo por decidir. Bors puso por delante a los arandinos con el 24-26 en el minuto 52, colocando al REBI Cuenca en una situación comprometida. Sin embargo, cuando mejor lo tenían los visitantes, dispusieron de una doble superioridad que no supieron aprovechar y los conquenses consiguieron mantenerse con vida.

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El equipo local reaccionó y logró darle la vuelta al marcador hasta establecer el definitivo 29-28. Lima tuvo la oportunidad de sentenciar para los conquenses, pero el Villa de Aranda dispuso de una última posesión para buscar el empate.

En esta ocasión, la defensa del REBI Cuenca respondió con firmeza y evitó que los visitantes encontraran el lanzamiento necesario para igualar el partido. Una acción decisiva que permitió a los conquenses cerrar un triunfo que se les había escapado en finales similares durante anteriores jornadas.

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De esta manera, el conjunto conquense pudo celebrar ante su afición la primera victoria de la temporada en El Sargal, que volvió a presentar un gran ambiente y registró una importante entrada, con cerca de un centenar de seguidores arandinos acompañando a su equipo.

Los dos puntos permiten al REBI Cuenca alcanzar los diez en la clasificación y coger aire, mientras que el Tubos Aranda Villa de Aranda se marcha de vacío y continúa con seis.

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- Ficha técnica:

29. REBI BM Cuenca (14+15): Olic; Santi Barceló (3), Manuel Lima (5, 1p), Nacho Pizarro (2), Moscariello (1), Miguel Pito (5) y Tavares, siete inicial, Decsi (p.s.), Aldini, Sergio Antúnez, Jan Blas (3), Toth (7), Pedro Matos y Fede Pizarro (3).

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28. Tubos Aranda Villa de Aranda (13+15): Filip Saric; Mateo Arias (1), Andis Bors (1), Pedro Martínez, Kiko Pereira (3p), David López (5) y Tamás Jánosi (2), siete inicial, Vasco Teixeira (p.s.), Martinsson (1), Pinillos (1), Víctor Megías (1), Rosell, Parera (3), Juan Tamayo (3), Mehran (1) y Samu Cordiés (6, 3p).

Marcador cada cinco minutos: 2-1, 5-3, 8-7, 9-8, 13-12, 14-13, descanso, 16-16, 20-18, 22-20, 23-24, 26-27 y 29-28.

Árbitros: Florenza Virgili y Ausas Busquets. Excluyeron, por parte local a Santi Barceló, Nacho Pizarro, Manuel Lima y Sergio Antúnez. Por parte visitante a Rosell, Cordiés y Pedro Martínez, este último fue también descalificado en el minuto 35.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la 11ª jornada de la liga Nexus Energía Asobal disputado en el polideportivo El Sargal ante unas 1.600 persona con cerca de cien aficionados del conjunto arandino. EFE

CRM/sab