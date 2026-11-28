Guardar

Puertollano (Ciudad Real), 28 mar (EFE).- La selección española absoluta femenina de balonmano sigue invicta contra la de Argentina, ala que volvió a vencer, este vez por 23-17, en la segunda jornada del Torneo Internacional de España que se está jugando en Puertollano (Ciudad Real).

La de este sábado en la decimotercera victorias en otros tantos partidos de las Guerreras ante las albicelestes, del que es seleccionador Mariano Muñoz, integrante del cuerpo técnico del Caserío Ciudad Real, en esta ocasión, como último reto antes del Europeo 2026, que empieza esta jueves.

PUBLICIDAD

Las Guerreras ganaron en un encuentro que fue de menos a más para el equipo español, que encontró dificultades durante una primera mitad muy igualada. Dio un paso adelante tras el descanso para mejorar su rendimiento defensivo, ampliar la ventaja y cerrar el partido con solvencia.

El combinado español arrancó con buenas sensaciones, situándose 3-1 en los primeros cinco minutos con Danila So Delgado como protagonista.

Sin embargo, Argentina fue encontrando respuestas y aprovechó las dificultades ofensivas de las Guerreras para equilibrar el encuentro.

La actuación en Argentina de Candelaria Cuadrado bajo palos y la falta de continuidad en ataque complicaron el avance de España, que llegó a verse por detrás en el marcador.

PUBLICIDAD

La igualdad se mantuvo hasta los últimos compases del primer tiempo, cuando Eider Poles y Estitxu Rodríguez permitieron a las Guerreras recuperar la iniciativa y marcharse al descanso con una mínima ventaja (9-8).

En la reanudación, España comenzó a encontrar mayor continuidad en su juego. Los tantos de Paola Bernabé y Lyndie Tchaptchet permitieron sostener la ventaja, antes de que las Guerreras firmaran un importante parcial ofensivo que las llevó a alcanzar los cinco goles de renta (15-10).

PUBLICIDAD

El equipo fue creciendo desde la defensa y encontrando mejores soluciones para dificultar el ataque argentino y consolidar su dominio.

Argentina trató de mantenerse en el encuentro y consiguió frenar el ritmo anotador español durante varios minutos, pero las Guerreras supieron gestionar su ventaja.

Eider Poles continuó aportando desde los siete metros, mientras Danila So Delgado y Lyndie Tchaptchet contribuyeron a mantener la renta.

En el tramo final, Paula Agulló asumió protagonismo con varios tantos que permitieron a España ampliar distancias, junto a Lisa Oppedal, para terminar, certificando el triunfo por 23-17.

PUBLICIDAD

- Ficha técnica

23 - España: Elba Álvarez Torrado (1), Estitxu Rodríguez Sarasola (2), Elisabet Cesáreo Romero, Lysa Tchaptchet Defo (1), Danila So Delgado Pinto (4), Paola Bernabé Cobos (1), Eider Poles Olucha (5), Lucía Prades Ricondo, María Prieto O’Mullony (1), Lyndie Tchaptchet Defo (3), Carmen Arroyo Pimienta, Paula Agulló Pelegrín (4), Lisa Oppedal Weichbrodt (1), Erika Vladu Vladu, Belén Rodríguez Lario, Nicole Morales Claure.

PUBLICIDAD

17 - Argentina: Martina Romero (3), Rosario Urban, Martina Lang (1), Martina Mazza (1), Carolina Luque (1), Giuliana Gavilan (2), Antonella Mena (1), Candelaria Cuadrado, Malena Cavo (1), Macarena Sans (3), Mora Carballo, Luciana Codesal, Sol Azcune (1), Carolina Bono (1), Micaela Casasola (2), Lucía Dalle Crode, Lucía Martinelli, Yamila Baggio.

Parciales cada cinco minutos: 3-1, 5-3, 5-5, 5-6, 7-7 y 9-8 (Descanso), 12-10, 15-11, 18-14, 18-15, 20-17 y 23-17 (Final).

Árbitros: Los cántabros Alejandro Hoz Fernández y Axel Riloba Pereda. Excluyeron a Elisabet Cesáreo, Paola Bernabé, Carmen Arroyo, y Lisa Oppedal, en una ocasión y en dos a Lysa Tchaptchet, en España, y en Argentina a Martina Romero, Macarena Sans y Lucía Dalle Crode, en una ocasión y en dos, a Mora Carballo. Igualmente, descalificaron con tarjeta roja directa a la argentina Giuliana Gavilán, en el minuto 37.

PUBLICIDAD

Incidencias: Partido correspondiente al Torneo Internacional de España, disputado en el Antonio Rivilla de Puertollano, con unos 1.500 espectadores. EFE

an/sab