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Londres, 28 nov (EFE).- El Aston Villa empató contra el Ipswich Town (2-2) y acumula siete partidos seguidos sin conocer la victoria.

Los de Unai Emery no ganan desde hace más de un mes, el 24 de octubre, cuando doblegaron al Manchester City en liga. Desde entonces, suman cuatro empates y tres derrotas entre Premier, Liga de Campeones y Copa de la Liga, de la que ya quedaron eliminados.

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Los 'Villanos, ni adelantándose dos veces contra el Ipswich Town, pudieron quedarse con el triunfo y se tienen que conformar con un empate que les deja en tierra de nadie, undécimos con quince puntos, a cinco de los puestos europeos.

Un tempranero gol de Alysson, que definió muy bien en el mano a mano, fue el comienzo ideal para el Villa, que venía de perder en Turquía entre semana contra el Galatasaray, pero poco más de un minuto después de ese gol, Emersonn empató en un córner muy mal defendido por los de Emery.

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Antes del descanso, el Villa ya había vuelto a coger el timón del partido, gracias a un balón suelto dentro del área que resolvió con contundencia Joao Gomes.

Sin embargo, a este Villa le sigue faltando empaque defensivo, de ahí que haya encajado 19 goles en liga, quinto por la cola en esta estadística.

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En un centro del paraguayo Julio Enciso, Leif Davis metió la cabeza, batió a Zion Suzuki y, pese al arreón final de los de Birmingham, que pudieron marcar el de la victoria por medio de John McGinn y Nico Jackson, el empate no se movió más.

Mientras el Villa pelea por acercarse a posiciones europeas, el Ipswich aumenta su renta respecto al descenso y ya tiene tres puntos de ventaja con el Sunderland, tercero por la cola. EFE

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