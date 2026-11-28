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Madrid, 28 nov (EFE).- El Alavés asaltó este sábado el estadio Santiago Bernabéu (1-2) y puso fin a la racha de diez victorias consecutivas del Real Madrid en todas las competiciones gracias a los tantos de Toni Martínez y Ángel Pérez y a una formidable actuación defensiva de los hombres de Quique Sánchez Flores.

Toni Martínez aprovechó un error de Dean Huijsen en una cesión a Thibaut Courtois para inaugurar el marcador en la primera parte y Ángel Pérez amplió la ventaja del Alavés tras recibir un magnífico pase de Mariano Díaz, mientras que Kylian Mbappé, con un potente punterazo desde el vértice del área, recortó distancias sin evitar la derrota del Real Madrid.

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La derrota del Real Madrid permitirá al Barcelona ampliar de tres a seis puntos su ventaja sobre los hombres de Mourinho si este domingo gana al Deportivo de La Coruña en Riazor, mientras que el Atlético de Madrid, tras vencer al Elche (2-3), también aprovecha el tropiezo madridista para ocupar la segunda plaza. EFE