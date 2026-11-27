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Madrid, 27 nov (EFE).- La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) ha planteado al Ministerio de Universidades el fin del reconocimiento automático del título de Medicina a nacionales de países extracomunitarios y ha pedido que se sometan a un examen específico de competencias y se constate su conocimiento del sistema sanitario y de la lengua.

Así lo expone Facme en las alegaciones que ha presentado a la consulta pública del Ministerio sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento de las cualificaciones de los nacionales de terceros países para exigir que se apliquen garantías específicas en el reconocimiento de los títulos de médicos y de especialistas.

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La Federación considera que en estas homologaciones es "primordial excluir el reconocimiento automático" basado únicamente en la evaluación de los programas formativos porque "los mecanismos generales de garantía de calidad de la educación superior no permiten valorar por sí solos la formación clínica ni las competencias necesarias para el ejercicio profesional médico".

En España, recuerda, la formación sanitaria especializada no es enseñanza universitaria, sino que se adquiere en unidades docentes acreditadas durante el periodo de residencia (MIR), que se prolonga durante otros 4 ó 5 años tras la carrera.

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"Para preservar la calidad de la asistencia médica y la seguridad de los pacientes que ofrece actualmente el Sistema Nacional de Salud (SNS), la homologación médica debe comprobar exhaustivamente que los profesionales extracomunitarios cuentan con una formación similar a la establecida en España", subraya Facme.

La Federación pide así el fin del reconocimiento automático del título para que, junto a la comprobación documental de la formación universitaria equivalente, se haga "un examen específico" que acredite las competencias clínicas que han adquirido, un periodo de práctica clínica supervisada que "debe ser superado con éxito" y garantías sobre el conocimiento del sistema sanitario y de la lengua del país de acogida, incluida la terminología médica.

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Facme hace estas consideraciones después de que este año Universidades realizara de golpe 30.303 homologaciones de países extracomunitarios, una cifra que casi quintuplica a la de los egresados de una facultad española en un año, y que ha generado una nueva polémica en la próxima convocatoria MIR ante el elevado número de aspirantes extranjeros.

Se sitúan en la línea de lo que ya pidió la Organización Médico Colegial (OMC), que comparte que la homologación debe dejar de ser un procedimiento estrictamente documental y administrativo y empiece a exigirse a los médicos de fuera de la UE que pasen una prueba de evaluación de competencias clínicas -la evaluación clínica objetiva y estructurada (ECOE)-, como tienen que hacer los egresados en las facultades de Medicina de España y del resto de países del entorno.

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Facme rechaza además que, en aquellos casos en que existan diferencias sustanciales en el nivel, calidad o duración de la formación médica especializada, "no deben establecerse medidas compensatorias inferiores a un año" porque no garantizan que adquieran competencias equivalentes a las del sistema español.

También plantea eliminar la posibilidad de acceso parcial a actividades de la profesión médica si no se cumplen los requisitos exigibles para la homologación de la titulación.

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No está de acuerdo tampoco con que los controles lingüísticos se realicen después del reconocimiento, por lo que propone que sean condición previa al inicio del ejercicio profesional y que el nivel exigido se establezca en función de la seguridad de los pacientes. EFE