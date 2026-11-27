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Madrid, 27 nov (EFE).- El operador ferroviario Ouigo ha ampliado la cancelación de sus servicios entre Madrid y Andalucía hasta al menos el 12 de diciembre debido a la indisponibilidad de la infraestructura en el sur consecuencia del accidente de Urda (Toledo).

Ouigo ha explicado este viernes en la red social X que ya se ha comunicado con los viajeros afectados a través del email asociado a la reserva y que podrán obtener el reembolso íntegro de sus billetes.

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Asimismo, el beneficio comercial acordado con la plataforma Movelia para ofrecer una alternativa de transporte a los viajeros afectados se ha extendido también hasta esa fecha.

Renfe paralizó desde el día del accidente ferroviario la venta de billetes en el corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía hasta el 13 de diciembre, aunque fuentes de la compañía explicaron a EFE que si el gestor ferroviario Adif decidía restablecer antes de esa fecha la circulación, ellos también lo harían, algo que todavía no ha ocurrido.

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El accidente de Urda, que causó 69 muertos y más de 200 heridos, ocurrió el pasado 28 de octubre cuando un tren Iryo se quedó parado en la vía y fue embestido por un AVE de Renfe en la ruta entre Madrid y Sevilla. EFE