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Madrid, 27 nov (EFE).- El ministro de la Función Pública y líder del PSOE regional de Madrid, Óscar López, ha pedido este viernes a los candidatos del PP y Vox en las elecciones generales del domingo, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, "que desautoricen desde ya las convocatorias de caceroladas del domingo".

Así lo ha dicho López en una entrevista en La Séptima al ser preguntado por las convocatorias difundidas por internet para protestar el domingo por la noche de un supuesto fraude electoral en el caso de que el PP y Vox no sumen escaños para formar gobierno.

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"En democracia es muy importante asumir el resultado, que no vengan con ese mensaje", ha señalado el también ministro para la Transformación Digital.

Además, ha asentido cuando le han preguntado si le preocupa que puedan darse en España situaciones como la del asalto al Capitolio en Washington en 2021 o la del asalto al Congreso en Brasilia en 2023.

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También ha apuntado que ve al PP y Vox llegar al final de la campaña electoral "enfadados, malhumorados y poniendo en cuestión el resultado", mientras que ve "muy ilusionada" a la izquierda. EFE