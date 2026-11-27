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Madrid, 27 nov (EFE).- La polémica por el término "calladita" que dirigió Alberto Núñez Feijóo a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, protagoniza un cruce de reproches en el fin de campaña, con el líder del PP insistiendo en ese término pero pidiendo entender lo que realmente dijo, y recibiendo críticas de machismo por parte de la izquierda.

El origen de la polémica tuvo como escenario el debate a cuatro que protagonizaron Feijóo, Colau, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el líder de Vox, Santiago Abascal, cuando el jefe de la oposición acusó a la representante del Frente Amplio de quedarse "calladita" mientras el secretario general del PSOE "huía de Paiporta" durante su visita tras la dana de 2024.

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Ante las críticas de machismo que ya recibió tras el debate por parte de los partidos de izquierda al entender que mandó callar a la candidata de Frente Amplio, Feijóo ha pedido este viernes que se escuche lo que quiso decir y se ha reiterado en la misma idea.

"Han estado calladitos todos los de Sumar, Frente Amplio, frente estrecho, como se quieran llamar durante todos estos años de corrupción", ha ironizado.

Pese a la aclaración, el PSOE y Frente Amplio han redoblado sus críticas, y Sánchez, en una entrevista, ha calificado de "claramente machista y absolutamente desafortunado" el uso de ese término.

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Horas más tarde, ha incidido en ello en un mitin en Plasencia (Cáceres), y ha recalcado que "la España de 2026 no tiene calladitas a las mujeres" y que éstas van a hablar "alto y fuerte con su voto" el próximo domingo para revalidar el Gobierno progresista.

A su juicio, fue "lamentable" ver al jefe de la oposición "levantar el dedo y decir tú calladita" a Colau, como ha dicho que lo fue también que Abascal no condenara la violencia de género y Feijóo no le instara a ello.

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Por su parte, Colau ha considerado que al dirigirse a ella Feijóo de esa manera, "se retrató solo" como parte de una "derecha machista".

"Las mujeres vamos a tener un papel determinante en las próximas elecciones, a las que vamos a ir a votar en masa porque desde luego a nosotras en este país nadie nos dice que vamos a estar calladitas", ha subrayado.

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En la misma línea de crítica a Feijóo se han manifestado ministros socialistas como Ana Redondo y Óscar López, y de Sumar, como Pablo Bustinduy, portavoz de campaña de Frente Amplio.

Frente a esos reproches, dirigentes del PP han salido en defensa de Feijóo, y la portavoz de campaña del partido, Ester Muñoz, ha insistido en que "la izquierda estuvo calladita" durante "todos estos años de negligencia y de corrupción" y ha afeado que hayan querido dar otro sentido a la frase.

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"Quien quiera manipular -ha añadido- sólo demuestra la desesperación en la que se encuentra en estos momentos".

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isbael Díaz Ayuso, ha salido al paso de la polémica y ha llamado "ofendidita" a Colau, a la que ha acusado de estar "calladita" mientras "arruinaba" Barcelona cuando fue su alcaldesa.

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Santiago Abascal ha calificado la situación vivida en ese momento del debate como "un intento de bulo en directo de Pedro Sánchez que ha tenido éxito", porque considera que "se hizo el ofendido" e intentó que se interpretara como una orden para que Colau se callara cuando no fue así.

La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, también ha entrado en la polémica para animar a las mujeres a no estar "calladitas" el 29N y votar a su formación para que puedan "hablar muy fuerte". EFE

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(Foto)(Vídeo)(Audio)