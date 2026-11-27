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Madrid, 27 nov (EFE).- España comercializa más de 20 marcas de bolsas de nicotina y el año pasado se vendieron en el país cien millones de unidades, pero con la actualización de la normativa del tabaco aprobada este martes por el Consejo de Ministros, "el 98 % de la oferta" de este sector quedaría "fuera del mercado".

Así lo ha expuesto en un comunicado la Asociación de Bolsas de Nicotina (ABN), que apunta que las restricciones incluidas en la reforma del Real Decreto 579/2017 sobre fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados "supone una prohibición encubierta de la categoría".

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"La combinación de los límites de nicotina y la restricción de sabores exclusivamente a tabaco" que exige la nueva norma "evidencia la desconexión de la medida con la realidad del sector", ya que "actualmente no existen en el mercado español bolsas de nicotina de tres miligramos con sabor a tabaco", ha indicado.

La previsiones que en marzo hizo esta patronal para este año situaban la venta en 160 millones de bolsas por un valor de estimado de unos 40 millones de euros, frente a los 25 millones de euros relativos a 2025.

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Según explica ABN en su página web, las bolsas de nicotina son "una alternativa sin humo que no contiene tabaco, pero sí nicotina agregada para poder satisfacer la necesidad de los fumadores adultos".

Las bolsas, que se colocan entre la encía y el labio superior para que la nicotina se absorba a través de la mucosa bucal, no están recomendadas para menores, adolescentes, no fumadores, embarazadas o personas con problemas cardiovasculares. EFE

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