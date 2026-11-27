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Barcelona, 27 nov (EFE).- La fiscal Alejandra García Tabernero ha pedido a la justicia que ponga fin a "décadas de impunidad" condenando al religioso de la escuela Jesuites de Casp de Barcelona acusado de abusar de dos niñas en revisiones médicas, entre 2001 y 2002, y que cuenta con otras cuatro denuncias prescritas.

En la sección novena de la Audiencia de Barcelona finaliza este viernes el juicio contra Amado A., enfermero de la escuela Jesuites de Casp hasta el año 2010, para quien la Fiscalía pide una pena de dos años de cárcel por dos delitos de abusos sexuales a dos alumnas, que tenían entre seis y siete años cuando ocurrieron los hechos.

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Otras cuatro alumnas del centro -de distintos cursos- han denunciado haber sufrido también abusos por parte del jesuita, pero sus acusaciones no han llegado a juicio al haber prescrito.

No obstante, la fiscal ha esgrimido las declaraciones de esas cinco exalumnas para dar por probados los abusos sexuales: "Hemos oído a siete testimonios idénticos, persistentes en la incriminación, contra la misma persona y por los mismos hechos y en su mayoría no se conocen".

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En ese sentido, García Tabernero se ha dirigido a los magistrados para pedirles que, aunque la justicia a veces llegue tarde, "condenen, reparen y pongan fin a décadas de impunidad" en el caso de las denuncias por abusos en la escuela Jesuïtes de Casp, que, ha recordado, "tuvo contratado al acusado durante 32 años a cargo de niñas de seis".

La Fiscalía, de hecho, pide al enfermero que indemnice con 35.000 euros a cada una de las dos víctimas y que, en caso no poder pagar esa cantidad, se hagan cargo de la misma la Fundación Jesuïtes Educació y la Compañía de Jesús, como responsables civiles subsidiarias de los abusos sexuales.

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Alejandra García Tabernero ha recordado, sin embargo, que las víctimas "no quieren dinero" y que, como manifestaron en su declaración en el juicio, solo buscan "una disculpa" por parte de la escuela.

En España, ha lamentado, los delitos de abusos sexuales infantiles sí prescriben y, además, la regulación de los plazos es "controvertida" por una "defectuosa técnica legislativa y una jurisprudencia cambiante a lo largo del tiempo", lo que genera una "inseguridad jurídica que las defensas han sabido aprovechar".

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En la última jornada del juicio se ha escuchado al acusado, quien en un escueto interrogatorio -su defensa, ejercida por el abogado Cristóbal Martell, no le ha hecho más que una pregunta- se ha declarado inocente y ha negado los abusos sexuales denunciados.

El procesado ha mantenido que las exploraciones genitounitarias de las niñas -que según la Fiscalía utilizaba para "camuflar" sus tocamientos con ánimo sexual- las llevaba a cabo el médico de la escuela y no eran de su "competencia".

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El enfermero ha asegurado que él se encargaba únicamente de las exploraciones de vista, oído y columna y ha negado que se quedara a solas con los alumnos durante las revisiones médicas. EFE