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Madrid, 27 nov (EFE).- Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, afirmó que, "hasta ahora", no ha tenido "ningún problema con el vestuario" y resaltó que "el objetivo colectivo" del equipo, supera las 'caritas' del "egoísmo natural" de los jugadores.

En la rueda de prensa previa a la visita del Alavés al Santiago Bernabéu para la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports, el técnico portugués resaltó como uno de sus logros que "el grupo funcione como grupo" y negó que exista competencia entre el brasileño Vinicius y el marfileño Yan Diomande.

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"'Caritas' siempre encuentras, pero yo hasta ahora no he tenido ningún problema con el vestuario, de verdad. El problema puede llegar, pero si llega, será absorbido por el propio vestuario. Como los veo, no veo que el problema pueda llegarme a mí. Si me llega, estamos para ayudar, pero no creo. Obviamente que la gente quiere jugar, pero el objetivo colectivo va a superar las 'caritas' del egoísmo natural que cada jugador de fútbol tiene", añadió.

Incidió en que hombres como Vinícius y Diomande no son competencia: "Aquí no existe competencia, son cosas vuestras. Es una cosa que nos ha costado mucho construir, es de las cosas menos valoradas, pero de las más importantes de los últimos cinco meses, que este grupo funcione como grupo. Ahora que las cosas están a un nivel importante de estabilidad, parece que vuestra tentación es crear este tipo de situaciones. Si alguno de ellos mañana marca, es gol del Real Madrid, no interesa a nadie dentro del vestuario", resumió.

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"La semana pasada, Vinícius tenía que marcharse, después era incompatible con Diomande, ahora ya no se tiene que marchar, ya es compatible con Diomande, tienen que jugar siempre los dos juntos... Veo que Vini ha mejorado, lo que es normal, pero la cosa más difícil es que el grupo te quiera, independiente de tu rendimiento. Esa ha sido la gran estructura de base de Vinícius cuando era machacado por vosotros, por los aficionados. Es un chico que quiere mucho a sus compañeros, al Real Madrid, quiere ayudar, y ya está en ese nivel en que nos ayuda", remarcó.

También insistió en la diferencia de minutos entre Bellingham y Mbappé y el resto del equipo, destacando que, si alguien se siente en segundo plano, "el problema es suyo, no mío". "Mbappé y Bellingham son la misma escala que todos los otros, si un día van al banquillo y no les gusta, no puedo hacer nada. Hasta entre ellos son capaces de tener ese tipo de relación donde el ego será siempre secundario en relación a los objetivos", comenzó.

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"Estás tocando los minutos que están jugando, Mbappé nunca ha estado en el banquillo, Bellingham solamente una vez, pero el hecho de que Kylian y Jude sean jugadores con tantísimos minutos no es por el nombre", dijo Mourinho, que destacó que su estatus es por su rendimiento, "incomparable con algo que pueda dar otro". "Es lo que hace la diferencia. Hemos sentido jugar sin Jude, y creo que jugar sin Kylian también lo vamos a sentir", apuntó.

También tuvo palabras para Dean Huijsen, con quien coincidió en Italia: "Dean, cuando estaba conmigo en la Roma, era un niño. La dificultad de la Premier (con el Bournemouth) lo ha mejorado en muchas cosas. Es mi visión, desde fuera, acompañando a un niño al que quiero mucho. El año pasado no ha sido una temporada muy buena para él, pero el hecho de que me conocía bien lo ha ayudado a acelerar su crecimiento. Es todavía un niño de edad, pero se ve ya un jugador con más madurez".

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"Rüdiger es un compañero importante para él, ya lo era el año pasado, este año también el perfil de Konaté lo ayuda. También ha pasado bien la frustración de no haber ido al Mundial, lo ha interpretado de un modo positivo y ahí está, pero no demasiados halagos, porque después le hace mal. El modo en que soy su entrenador, porque soy diferente para todos ellos, creo que lo ayuda, porque no soy demasiado simpático", concluyó. EFE

(foto) (vídeo)