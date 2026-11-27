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A Coruña, 27 nov (EFE).- Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, elogió este viernes el trabajo que está haciendo el alemán Hansi Flick en el FC Barcelona, equipo al que reciben el domingo en Riazor.

“Sabemos la agresividad que tiene el Barça sin balón, te pone en muchísima dificultad, sobre todo en ese robo tras pérdida que hacen. Luego también tienen un repliegue espectacular. Creo que Hansi -Flick- les ha llevado a un nivel de competitividad muy grande, lo están demostrando cada semana”, afirmó.

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En rueda de prensa, el técnico deportivista avisó de que su equipo necesitará jugar “con muchísima concentración” y estar “muy acertado en todos los sentidos” para tener opciones ante el líder de la Liga.

“Es un día para no desesperarse demasiado porque viene uno de los mejores equipos del mundo. Contra el Barça sabes que vas a tener que sufrir mucho sin balón, estar muy ajustado. A partir de ahí, tienes que tener esa dosis de balón en campo contrario y tener esa personalidad para llevar el balón de lado a lado”, aseveró.

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Eludió responder si antes del partido firma el partido, “siempre sales con la convicción de competir los partidos”, aunque tampoco escondió “la dificultad” de puntuar ante el FC Barcelona.

“Siempre tienes la ilusión de ir con todo, pelear y poder competir a nuestro máximo nivel. Será un partido de mucha tensión y tenemos que competirlo al máximo nivel. Con nuestra afición vamos a ser más poderosos. Nos hemos ganado el derecho de competir con los mejores de la Liga y del mundo”, afirmó.

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Finalmente, Hidalgo reconoció que para él es un partido especial porque es de Canovellas, a media hora de Barcelona, y se formó en las categorías inferiores del conjunto azulgrana. EFE

dmg/cmm