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Madrid, 27 nov (EFE).- El experto independiente de la ONU sobre los derechos humanos de las personas mayores, Zvezdan Pirtošek, ha reclamado investigaciones independiente para poder "cerrar heridas" sobre posibles violaciones de derechos humanos con personas mayores de residencias durante la covid y en las inundaciones en Valencia de octubre de 2024.

El experto de Naciones Unidas ha concluido este viernes su visita oficial a España en la que se ha reunido con más de 200 personas - autoridades locales y autonómicas, defensores de derechos humanos, profesionales de los cuidados y sanitarios o del ámbito académico, entre otros-, durante su recorrido por Madrid, País Vasco, Cataluña, Valencia y Galicia.

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Tras recabar testimonios y analizar la documentación, Pirtošek presentará un informe completo sobre esta visita ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2027, con recomendaciones incluidas en una declaración de observaciones preliminares que ha adelantado en rueda de prensa.

Considera que la visita se produce en un momento de "gran atención nacional hacia los derechos humanos de las personas de edad en España", tras el desahucio y la muerte en octubre de 2026 de Maricarmen, de 87 años, y ha puesto en valor "la notable solidaridad intergeneracional movilizada en su defensa".

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De cara a las elecciones generales, el experto independiente ha señalado que los derechos humanos de las personas mayores deben trascender "de ciclos políticos y necesitan el compromiso de todos los partidos", tras ofrecer un diálogo constructivo con el Gobierno de España.

Insta a España a garantizar un "examen independiente e imparcial" sobre las posibles violaciones de los derechos humanos de las personas mayores en la covid y durante la dana en 2024, "incluidas las decisiones políticas y administrativas, y las acciones u omisiones" para exigir "responsabilidades allí donde se constaten fallos" y garantizar mecanismos de reparación efectivos para las personas afectadas.

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Se debe esclarecer la verdad, velar por la existencia de recursos efectivos y la rendición de cuentas adecuada cuando se constaten fallos, sin prejuzgar los procedimientos judiciales, añade.

"Yo no puedo recomendar cómo hacerlo, pero considero que ocurrió algo muy doloroso y hay una herida abierta que debe poder cerrarse; debe haber alguien que diga lo siento, que de un abrazo, se disculpe o que dimita", ha asegurado el experto de la ONU quien ha enfatizado que las víctimas y sus familias siguen sufriendo y están muy traumatizadas.

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El experto ha expresado su preocupación por los prolongados tiempos de espera para recibir cuidados y apoyo y las disparidades territoriales. "Son inaceptablemente largos los tiempos para evaluar la dependencia y para conseguir una plaza en una residencia o una cita médica".

También le preocupan las condiciones en los centros residenciales, la inseguridad habitacional, la exclusión digital y las desigualdades acumuladas a lo largo de toda una vida, que afectan especialmente a las mujeres, añade.

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"Los derechos humanos se ponen a prueba en los momentos cotidianos de la vida: cuando una persona necesita ayuda para levantarse de la cama, cuando un médico le habla directamente en lugar de hablar a otra personas que le acompaña, o cuando una familia se pregunta si se podría haber evitado una tragedia", ha enfatizado Pirtošek.

El experto va valorado la reciente reforma de las leyes de dependencia y discapacidad y ha detallado varias iniciativas comunitarias "inspiradoras" para otros países, que personalizan los cuidados respetando los deseos de las personas mayores.

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En sus encuentros con responsables políticos, el experto ha explicado que ha podido constatar que algunos políticos desconocen en España el significado de edadismo.

"El edadismo puede manifestarse en cualquier situación", como pequeños gestos de menosprecios que se convierten en obstáculos para el ejercicio de derechos, y destaca la importancia de que existan medios accesibles para denunciarlo y obtener reparación.

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"España debe garantizar que una mayor longevidad vaya acompañada de dignidad, autonomía e igualdad de derechos", ha concluido el experto de la ONU. EFE