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La Restinga (El Hierro), 27 nov (EFE).- Un agente de la Guardia Civil ha sido evacuado en helicóptero a Tenerife tras sufrir una caída durante la asistencia al cayuco rescatado esta madrugada a unos 72 kilómetros de El Hierro con al menos ocho fallecidos.

Fuentes del instituto armado han confirmado a EFE la evacuación, sin que por el momento se conozca el alcance de las lesiones de este agente.

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Otras fuentes del operativo de emergencia consultadas por EFE detallan que la caída se produjo cuando intentaba convencer al superviviente del cayuco que está siendo remolcado hacia el puerto de La Estaca de que abandonara la embarcación, en la que permanecen los cadáveres de al menos ocho personas.

Antes que este agente fueron evacuados en helicóptero otras seis personas, cinco varones y una mujer, que también iban a bordo de este cayuco.

Dos de estas personas presentaban un cuadro de shock y una tenía una fractura abierta, señalan a EFE fuentes de los servicios de emergencias.

Fue a las 3:29 horas cuando el centro de Salvamento Marítimo de Tenerife recibió el aviso de un velero que había avistado a un cayuco a la deriva a unos 72 kilómetros al sur-suroeste de La Restinga.

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A partir de ese momento se organizó un dispositivo de rescate en el que han intervenido las salvamar Navia y Mizar y el helicóptero Helimer 204, de Salvamento Marítimo, y las patrulleras de la Guardia Civil Río Tajo y Río Guadiato.

Debido al "fuerte impacto emocional" de la emergencia, Salvamento Marítimo ha activado un servicio de apoyo psicológico especializado dirigido a sus trabajadores. EFE

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