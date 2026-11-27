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Madrid, 27 nov (EFE).- La selección española femenina de fútbol, que dirige Sonia Bermúdez, se ejercitó por última vez esta semana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas antes de desplazarse desde la localidad madrileña a León, donde se medirá este sábado a las 18.00 horas en un encuentro de carácter amistoso a Chile.

En una sesión abierta quince minutos a los medios de comunicación, las internacionales pudieron ultimar algunos de los detalles a tener en cuenta ante el combinado chileno y, de paso, avanzar también en la preparación del segundo de los choques de este parón por los compromisos internacionales, ante Venezuela en A Coruña.

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De esta manera, en la primera parte de la concentración que se inició el pasado martes, el grupo, con siete debutantes, ha completado tres jornadas de actividad en Las Rozas, a donde volverá a partir del lunes, después del enfrentamiento y de que las futbolistas disfruten de un día de descanso el domingo. EFE