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Madrid, 27 nov (EFE).- El PP ha exigido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho al voto de los militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegados desde este jueves en El Hierro debido a la emergencia provocada por la llegada de inmigrantes a la isla.

Los populares han registrado un escrito dirigido tanto a la ministra como a la Junta Electoral Central (JEC), en el que les piden que actúen con carácter urgente.

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Según el PP, el despliegue de 120 efectivos se produjo una vez finalizado el plazo para solicitar el voto por correo, lo que impide que estos militares puedan ejercer su derecho al voto.

Ante esta situación, el PP reclama a Defensa que organice los turnos, relevos y traslados necesarios para que los afectados puedan votar el próximo domingo, 29 de noviembre.

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La formación que dirige Alberto Núñez Feijóo sostiene que la situación de emergencia "no justifica la usurpación de un derecho constitucional" a las mujeres y hombres que conforman las Fuerzas Armadas.

"Es vital que nuestros militares puedan votar: su derecho de sufragio no queda en suspenso por el cumplimiento de una misión de servicio público y, aún menos, por tener que actuar ante una situación provocada por la irresponsabilidad de Pedro Sánchez y su Ejecutivo", señalan fuentes del PP. EFE

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