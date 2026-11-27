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Tarragona, 27 nov (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado varias organizaciones criminales que suministraban ropa y complementos falsificados al ‘top manta’ en la provincia de Tarragona, en una operación con doce detenidos e investigados y la intervención de 64.280 artículos falsificados, valorados en 7,15 millones de euros.

Según ha informado este viernes la Guardia Civil, la investigación empezó en julio en Cambrils, cuando los agentes detectaron a un hombre que recogía varios paquetes de una furgoneta de reparto utilizando un patinete eléctrico.

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Las sospechas sobre el volumen de la carga llevaron a inspeccionar los envíos, que contenían más de 500 prendas y complementos presuntamente falsificados dirigidos a destinatarios con nombres y direcciones ficticias o incompletas.

A partir de aquella intervención, los agentes detectaron un entramado de envíos que llegaban a través de centros logísticos de Alemania y Países Bajos, aunque el origen inicial de la mercancía podría situarse en China.

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Las investigaciones permitieron identificar a unas cuarenta personas relacionadas con la recepción y distribución de la mercancía, así como varias estructuras que operaban de manera independiente desde Salou, Reus y Amposta.

La operación policial se desarrolló en dos fases, con siete registros domiciliarios entre el 20 y el 28 de octubre. Los agentes intervinieron también teléfonos móviles, dinero en efectivo y documentación relacionada con los envíos y la actividad económica de las organizaciones.

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La investigación continúa abierta, pendiente del análisis del material incautado, y los arrestados están acusados de delitos contra la propiedad industrial. EFE

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