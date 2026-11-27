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Madrid, 27 nov (EFE).- Un confidente ha declarado este viernes ante la jueza que investiga la crisis migratoria de Ceuta que un mando policial marroquí, el prefecto de la Policía de Tetúan, Mohamed El Oualidi, le avisó con 20 días de antelación de las entradas masivas a la ciudad ocurridas los días 30 y 31 de julio.

Así lo ha señalado este confidente en su declaración como testigo protegido ante la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, según ha adelantado El Español y han confirmado a EFE fuentes jurídicas.

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Este confidente ha apuntado además a que podrían haber sido policías marroquíes quienes organizaron el acceso masivo de personas migrantes a Ceuta, según indican las mismas fuentes. EFE