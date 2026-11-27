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(Actualiza la NA5283 con más información)

La Restinga (El Hierro), 27 nov (EFE).- El cayuco rescatado a unos 62 kilómetros de El Hierro está siendo remolcado por una patrullera de la Guardia Civil con al menos ocho cadáveres a bordo y un varón superviviente, mientras que otras seis personas que iban en esta embarcación precaria tuvieron que ser evacuadas en helicóptero.

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Fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias detallan que la patrullera Río Tajo se dirige hacia el puerto de La Estaca, donde se prevé su llegada a última hora de la tarde de este viernes.

El resto de supervivientes, 84 personas, entre ellas tres mujeres y un menor, han sido desembarcadas en el muelle de La Restinga después de ser rescatados por la salvamar Navia.

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Según ha podido comprobar EFE, al menos siete personas han tenido que ser desembarcadas en camillas y otros tantos en sillas de ruedas.

Antes habían sido evacuados en altamar por un helicóptero de Salvamento Marítimo otros seis ocupantes del cayuco, cinco hombres y una mujer.

La aeronave aterrizó en el aeropuerto de El Hierro, y desde ahí, fueron trasladados en diferentes ambulancias al hospital insular.

Dos de estas personas presentaban un cuadro de shock y una tenía una fractura abierta, señalan a EFE fuentes de los servicios de emergencias.

Fue a las 3:29 horas cuando el centro de Salvamento Marítimo de Tenerife recibió el aviso de un velero que había avistado a un cayuco a la deriva a unos 72 kilómetros al sur-suroeste de La Restinga.

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A partir de ese momento se organizó un dispositivo de rescate en el que han intervenido las salvamar Navia y Mizar y el helicóptero Helimer 204, de Salvamento Marítimo, y las patrulleras de la Guardia Civil Río Tajo y Río Guadiato.

Debido al "fuerte impacto emocional" de la emergencia, Salvamento Marítimo ha activado un servicio de apoyo psicológico especializado dirigido a sus trabajadores.

En las próximas 24-48 horas, un psicólogo se desplazará a El Hierro para ofrecer atención y acompañamiento a los profesionales que lo necesiten, tanto de forma individual como en sesiones grupales, detallan las fuentes. EFE

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(foto) (vídeo)