Guardar

Madrid, 27 nov (EFE).- Gonzalo Sanz, quien fuera jefe de gabinete del exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano, ambos investigados en relación a la entrada masiva de inmigrantes el pasado julio en la frontera de Ceuta, declaró ante la juez que agentes del CNI le comentaron que Marruecos "no había obrado limpio" con respecto a esas llegadas.

A su juicio, según recalcó este jueves en su declaración, "Marruecos pudo hacer más" y cree que tuvo "voluntad de que hubiese una avalancha, que se podía haber impedido a primera hora", pero que no quiso "evitar un ataque a la soberanía española".

PUBLICIDAD

Así se pronunció Sanz en su segunda declaración ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, a cuya transcripción ha tenido acceso EFE, comparecencia que se produjo una semana antes de la toma de declaración como imputado al exdelegado de Gobierno, que renunció a su cargo a finales de septiembre.

En la ampliación de su declaración este jueves, Sanz relató que el 30 de julio estuvo con agentes del CNI "de manera personal" y que les vio "profundamente preocupados" con lo ocurrido.

PUBLICIDAD

Recordó que le hablaron de la "total pasividad marroquí" y que tenían la sensación de que Marruecos "no había obrado limpio y que no había impedido", la avalancha.

Durante el interrogatorio, también fue preguntado por una conversación telefónica de 17 minutos que mantuvo con un agente de CNI.

Explicó que la llamada la hizo él y que estaban intentando alertar al Ejecutivo de que el delegado del Gobierno estaba hablando con todos los secretarios de Estado para encontrar una solución legal para los inmigrantes que ya se encontraban allí los días previos a la avalancha.

PUBLICIDAD

Se habló, dijo, de un Real Decreto para que, de acuerdo con Marruecos, se pudiesen hacer retornos exprés.

Según su testimonio, en esa conversación le informó sobre la reunión doble que hubo con Pérez Triano y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, "porque la situación el 28 era insostenible".

PUBLICIDAD

Él señaló que no estuvo en toda la reunión, porque se encontraba en otra sala elaborando una declaración conjunta, "que no gustó en Madrid".

Se habló, añadió, que desde la Secretaria de Estado de Seguridad habían elevado una consulta al Tribunal Supremo sobre qué elementos de contención se podían implantar y dijo que creía que el Ministerio del Interior habló con el de Exteriores marroquí.

PUBLICIDAD

La interlocución, según precisó, fue entre el director general de la Policía, Francisco Pardo, y Elena Garzón y el jefe de la Inteligencia marroquí Abdelatif Hammouchi, y recalcó que entre este y Pardo "había una relación fluida" y así se lo indicó al CNI.

En cuanto a los llamamientos a la avalancha en redes sociales, manifestó que el 28 de julio ya se sabía de un grupo de Facebook con cinco millones de visualizaciones sobre que la entrada era fácil y no era posible devolverlos, y destacó que ya entonces las redes sociales "estaban muy clientes".

PUBLICIDAD

"Había episodios de amenaza en redes, el día de la final del Mundial, la Fiesta del Trono o el 15 de agosto. Cree que se comentó en alguna ocasión en las reuniones mantenidas con las fuerzas policiales y cree que los servicios de información policiales lo sabían", expuso a la juez. EFE