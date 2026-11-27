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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha animado este viernes a los abstencionistas a acercarse este domingo, día de las elecciones generales, a los colegios electorales para comprobar "que nadie ha votado por ellos".

En declaraciones a los medios en Tarancón (Cuenca), Abascal ha profundizado en sus denuncias sobre un presunto fraude electoral pergeñado por el Gobierno para los comicios del domingo a través de "trampas" como la 'ley de nietos', el voto de los residentes en el exterior, el voto por correo o las regularizaciones de inmigrantes.

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El dirigente de Vox ha apelado a los abstencionistas "que no han votado nunca" para animarles a ir el domingo a un colegio electoral "y preguntar al presidente de mesa si podrían votar, para estar seguros de que nadie ha votado por ellos".

En esta línea, cree que la denuncia que el PP ha presentado durante esta jornada, la última de la campaña electoral, ante la Junta Electoral Central (JEC) por irregularidades en el voto por correo y el reparto de la propaganda electoral les da la razón. "Me anima a sostener lo que estaba diciendo", ha indicado.

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Abascal considera que el Gobierno ya ha ejecutado "errores y trampas" que, a estas alturas, "no son subsanables", y ha vuelto a hacer un llamamiento a los abstencionistas. Si el electorado del bloque de la derecha no se moviliza, "puede ser la última oportunidad de que España vote en libertad", opina.