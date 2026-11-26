Sevilla, 26 nov (EFE).- Dos personas han fallecido atropelladas en un accidente de tráfico que se ha producido este jueves en Sevilla.
Fuentes policiales han informado de que el suceso se ha producido poco antes de las 8:00 horas en la Avenida de la Borbolla de la capital andaluza.
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Emergencias del Ayuntamiento ha pedido que se evite la zona y se usen vías alternativas para no colapsar la avenida y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.
Se desconoce si hay personas heridas en este suceso. EFE
fcs/bfv/lml
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