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Madrid, 26 nov (EFE).- Los estudiantes de estratos socioeconómicos más altos y con más acceso a las redes sociales presentan un peor desempeño escolar al hacer un uso intensivo de estas plataformas, según apunta una investigación sobre los efectos de las tecnologías en las aulas de la Fundación BBVA.

El estudio dirigido por el investigador José Manuel Cordero y basado en los datos de varios informes, que miden las competencias en matemáticas, lectura o ciencias (PISA), el rendimiento en comprensión lectora (PIRLS), en competencias digitales y alfabetización (ICILS) y en tendencias en matemáticas, ciencias y castellano (TIMSS) señala que los alumnos que están más de tres horas diarias entre semana con las redes sociales obtienen resultados 11 puntos peores que los que no lo hacen.

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Además este desempeño académico es más negativo en los estratos socioeconómicos más altos.

Cordero, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Extremadura, considera que podría deberse a que tengan acceso a mejores conexiones a internet o dispositivos por tener un mayor poder adquisitivo. Además, señala de manera más intensa en las competencias en matemáticas y en ciencias.

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Esta asociación negativa no se observa en los alumnos que utilizan ese tiempo para jugar con videojuegos o para consumir vídeos con fines recreativos.

"El problema de las redes sociales es que muchas veces puedes querer estar estudiando pero las distracciones del dispositivo hacen que no le dediques el tiempo que quieres", comenta Cordero en su informe en el que también se recalca que el uso educativo de la tecnología mejora la comprensión lectora "cuando se orienta a buscar información y se realiza en el hogar del alumno".

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Es decir, no es tanto el uso de una tecnología como el fin con que se utiliza o el contexto en el que se hace lo que determina si mejora o empeora los resultados ya que sí se da una relación negativa entre la comprensión lectora y el uso de dispositivos para actividades como la creación de vídeos u otros contenidos audiovisuales, probablemente más vinculadas al ocio que a procesos de aprendizaje.

El informe señala que los estudiantes capaces de buscar, analizar, contrastar y evaluar la información que ofrece internet o la IA y que distinguen fuentes fiables de contenidos engañosos, obtienen mejores resultados.

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Aquellos que contrastan fuentes y verifican información antes de compartirla tienen 8,7 puntos más en lectura, 6,8 en ciencias y 4,6 en matemáticas en la escala PISA. EFE