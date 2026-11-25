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Vigo, 25 nov (EFE).- El internacional sueco Carl Starfelt y el delantero Borja Iglesias han completado con el grupo el entrenamiento de este miércoles en la ciudad deportiva Afouteza, pero no estará a disposición de Claudio Giráldez para el partido de mañana contra el Bournemouth inglés.

“Carl y Borja están más cerca de volver. Hoy han hecho la sesión prácticamente entera con el equipo, y eso es una buena sensación porque están recuperando muy bien de los esfuerzos. Confío en que puedan estar pronto, o para el domingo contra el Villarreal o el miércoles en el partido de Copa”, explicó Giráldez.

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Además, el técnico celeste avanzó que el centrocampista Miguel Román, operado de una lesión de rodilla a finales de septiembre, también está evolucionando bien, pero todavía necesitará “un par de semanas más” para tener el alta médica.

El entrenador del Celta pierde por lesión al extremo Hugo González, que está pendiente de someterse a pruebas de imagen para conocer el alcance de la lesión sufrida en el entrenamiento del pasado domingo.

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Su ausencia será suplida por el extremo del filial Ángel Arcos, al que Giráldez elogió durante su comparecencia ante los periodistas.

“Ángel ha trabajado mucho en ser más continuo en el juego, en darle más importancia a la fase defensiva. Está haciendo una temporada muy buena, de una evolución tremenda. Está cerca de poder participar con nosotros en muchos partidos y por eso lo estamos llevando convocado, creo que es algo justo”, manifestó. EFE

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