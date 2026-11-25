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Madrid, 25 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, alinea juntos de inicio a Julián Alvarez, Alexander Sorloth, Kang-in Lee y Álex Baena en el once titular para el partido de este miércoles en la Liga de Campeones contra el Viking, en el que da descanso desde el principio a Pablo Barrios y Giuliano Simeone.

El Atlético sale con Jan Oblak, en la portería: Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko y Alejandro Grimaldo, en la defensa; Kang in Lee, Johnny Cardoso, Koke Resurrección y Álex Baena, en el centro del campo; y Julián Alvarez y Alexander Sorloth, en la delantera.

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El Viking, mientras, sale de inicio con Belko; H. Haugen, Stensness, Falchener, Heggheim; Askildsen, Moi, Kvia-Egeskog; Bjørdal, Botheim y Tripić. EFE