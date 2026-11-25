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Madrid, 25 nov (EFE).- El jueves, la inestabilidad continuará en algunas zonas del extremo norte peninsular, con posibles precipitaciones fuertes y persistentes en el Cantábrico oriental, sin descartar alguna tormenta en Baleares. Se prevén nevadas con acumulados significativos en el Pirineo occidental y rachas muy fuertes de viento en el litoral cantábrico, nordeste peninsular y Baleares.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, un sistema de bajas presiones situado sobre Europa mantendrá la situación de inestabilidad en el extremo norte de la península, con precipitaciones ocasionalmente con tormenta, persistentes y localmente fuertes en el Cantábrico oriental, con tendencia a remitir.

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Se prevé que los chubascos lleguen también a Baleares, sin descartar alguna tormenta aislada. Se registrarán nieblas densas y persistentes en entornos de montañas y mesetas en el oeste de la meseta norte y de los valles fluviales de la meseta sur, menos probables en el Cantábrico oriental y Baleares.

Además, la llegada de un frente atlántico afectará al extremo occidental de la península, con lluvias en el noroeste y el oeste del sistema Central y con predominio de cielos nubosos en la mitad oeste e intervalos nubosos tendiendo a despejar en la mitad este.

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En el Pirineo occidental, se esperan nevadas con acumulados y, de forma menos probable y débil, en otras montañas de la mitad norte, con la cota de nieve en torno a los 1.100-1.400 metros.

Habrá heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, así como localmente en la meseta norte.

En Canarias predominarán los cielos nubosos, con precipitaciones en el norte de las islas montañosas, sin descartarse que sean abundantes, y que también podrán afectar al resto; con descenso de temperaturas; y viento alisio, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.

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Las temperaturas máximas descenderán en los archipiélagos, con ascensos ligeros en el tercio norte peninsular y con pocos cambios en el resto. Las mínimas descenderán en la mayor parte del país, salvo en Galicia, donde se esperan ascensos.

Predominará el viento de componente oeste en la península y Baleares, será moderado en las islas, litorales y tercio este peninsular, y flojo en el resto. Se registrarán intervalos fuertes con posibles rachas muy fuertes en el bajo Ebro, interiores del nordeste, Pirineos, Ampurdán, Baleares y litoral cantábrico.

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- GALICIA: brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas elevadas del interior. Cielos nubosos o cubiertos. Precipitaciones débiles y dispersas, que serán algo más probables, frecuentes e intensas en el litoral occidental.

Temperaturas en aumento, en general ligero. Heladas débiles y dispersas en cotas altas de la montaña de Lugo y Orense. Vientos flojos, con intervalos de mayor intensidad en el litoral y tendiendo a variable en el interior.

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- ASTURIAS: brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas elevadas de la cordillera. Cielo nuboso o intervalos nubosos. Precipitaciones débiles y dispersas, con tendencia a remitir. La cota de nieve en torno a 1.400-1.600 metros en la cordillera.

Temperaturas mínimas en ascenso ligero en el tercio occidental y con pocos cambios en el resto; máximas en aumento, ligero en el litoral. Heladas débiles y dispersas en cotas altas de la cordillera. Vientos flojos variables e intervalos de mayor intensidad en el litoral.

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- CANTABRIA: brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas elevadas de la cordillera. Cielo nuboso o intervalos nubosos. Probabilidad de lluvias débiles, más intensas y persistentes en el litoral y en el centro y valle de Villaverde, con tendencia a remitir.

La cota de nieve en torno a 1.400-1.600 metros. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso, en general ligero; máximas en aumento. Heladas débiles y dispersas en cotas altas. Vientos flojos a moderados, con intervalos de fuerte en el litoral, que girarán a flojos. Probabilidad de rachas muy fuertes en zonas expuestas del litoral.

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- PAÍS VASCO: brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas elevadas del interior. Cielos nubosos o cubiertos. Lluvias débiles, que serán más intensas y persistentes en la mitad norte.

Temperaturas mínimas con cambios, en general, ligeros; máximas en aumento o sin cambios. Vientos flojos a moderados, con intervalos de fuerte en el litoral, que girarán a flojos. Probabilidad de rachas muy fuertes en zonas expuestas del litoral.

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- CASTILLA Y LEÓN: brumas y bancos de niebla en zonas de meseta, que podrían ser persistentes. Intervalos de nubes medias y bajas, con nubosidad más abundante en zonas de montaña, donde serán probables algunas precipitaciones débiles y dispersas; sin descartar alguna débil, dispersa y ocasional en el resto.

La cota de nieve en torno a 1.200-1.400 metros. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, en ligero descenso o sin cambios; máximas en ascenso o con pocos cambios. Heladas débiles. Viento flojo en general, con tendencia a variable, con algún intervalo moderado en el tercio este.

- NAVARRA: brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas elevadas de la mitad norte. Cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte e intervalos nubosos en el resto. Precipitaciones débiles, más intensas y persistente en el tercio norte, menos probables en el resto.

La cota de nieve en torno a 1.300-1.500 metros. Temperaturas mínimas en ascenso o con cambios ligeros; máximas sin cambios, en descenso ligero o en ascenso. Vientos moderados a flojos.

- LA RIOJA: probables brumas matinales y vespertinas en la sierra. Intervalos de nubes medias y bajas. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en ligero ascenso. Heladas débiles en la sierra. Viento moderado en la Ribera y flojo en la sierra.

- ARAGÓN: cielo nuboso en el Pirineo e intervalos nubosos en el resto. Precipitaciones en el Pirineo y el norte de Cinco Villas, con tendencia a remitir. La cota de nieve en torno a los 1.100-1.300 metros, con acumulados significativos en la divisoria del Pirineo.

Temperaturas mínimas en descenso o con pocos cambios; máximas en ligero ascenso o sin cambios. Heladas en el Pirineo y sur del sistema Ibérico, débiles en general. Viento ocasionalmente fuerte en la depresión del Ebro.

- CATALUÑA: probables brumas y bancos de niebla en el norte de la depresión central. Cielo nuboso en el Pirineo occidental e intervalos nubosos en el resto. Se esperan precipitaciones en la vertiente norte del Pirineo occidental, que serán en forma de nieve a partir de unos 1.200-1.400 metros, con acumulados significativos y tendencia a remitir.

Temperaturas mínimas en descenso o con pocos cambios; máximas en ascenso o sin cambios. Heladas en el Pirineo, que serán débiles en general. Viento con rachas muy fuertes en el litoral y el prelitoral de Tarragona; en el resto, viento flojo, con intervalos de intensidad moderada.

- EXTREMADURA: brumas y bancos de niebla matinales, más probables en las Vegas del Guadiana. Intervalos de nubes medias y bajas. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas con pocos cambios o sin cambios. Viento flojo variable.

- COMUNIDAD DE MADRID: probables brumas y nieblas matinales en el centro y sur de la comunidad, que podrían ser localmente densas y persistentes. Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubosidad baja en la sierra.

Temperaturas mínimas en descenso; máximas sin cambios. Heladas débiles en la sierra que serán localmente moderadas en cumbres. Vientos flojos variables, con algún intervalo moderado.

- CASTILLA-LA MANCHA: brumas o bancos de niebla localmente persistentes en los valles del tercio oeste, en puntos de La Alcarria y llanuras centrales. En zonas montañosas del este podrán ser engelantes. Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas.

Temperaturas mínimas en descenso; máximas con pocos cambios, salvo ascensos locales en la Ibérica. Heladas débiles en el nordeste y en cumbres del resto. Vientos flojos, con intervalos de intensidad moderada en Cuenca y Albacete.

- COMUNIDAD VALENCIANA: predominio de cielo poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el tercio norte. Temperaturas con pocos cambios, salvo descenso de las mínimas en Valencia y Alicante. Viento ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en el norte de Castellón, con tendencia a amainar.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos o despejados. Heladas débiles en las sierras del noroeste de la región. Temperaturas mínimas en descenso; máximas con pocos cambios. Vientos moderados, ocasionalmente fuertes en las sierras.

- BALEARES: intervalos nubosos, con algún chubasco aislado y ocasional, sin descartar alguna tormenta y granizo pequeño. Temperaturas en descenso, especialmente las nocturnas. Viento moderado, con algún intervalo de fuerte, disminuyendo en general flojo.

- ANDALUCÍA: cielos con intervalos de nubes bajas en la vertiente atlántica, tendiendo a quedar poco nubosos con intervalos de nubes medias; poco nubosos o despejados en el resto. Temperaturas en descenso. Heladas débiles en las sierras orientales. Vientos flojos variables.

- CANARIAS: intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde se prevén lluvias en especial en medianías. No se descartan precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales en Lanzarote y en Fuerteventura.

Temperaturas en ligero a moderado descenso, más acusado en las máximas de medianías y cumbres orientadas al sur y oeste. Viento alisio ocasionalmente fuerte en vertientes noroeste y sureste, con alguna racha muy fuerte. Predominio de las brisas en costas suroeste de las islas de mayor relieve. EFE