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Barcelona, 25 nov (EFE).- El músico y compositor Miquel Badosa Ricart, conocido artísticamente como Miki Espuma y uno de los fundadores del grupo teatral La Fura dels Baus, del que fue director artístico y creador de su universo sonoro, ha fallecido a los 67 años tras una larga enfermedad.

Según han informado a EFE fuentes del grupo, Miki Espuma falleció ayer en Barcelona a consecuencia de las complicaciones de una operación de corazón a la que se sometió el pasado mes de agosto y por las que se encontraba en coma inducido desde hacía unas semanas.

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El grupo teatral ha destacado, en un comunicado, que Miki Espuma, vinculado a la compañía desde 1980, fue una figura clave en la evolución del lenguaje 'furero' y contribuyó decisivamente a construir su identidad artística.

Nacido en el barrio de Sant Andreu del Palomar de Barcelona en 1959, Miki Espuma inició su trayectoria profesional a los 16 años como cantautor y músico de rock, en el contexto de la llamada Ona Laietana, movimiento que reunió a músicos de jazz y rock en la Cataluña de finales de los años setenta.

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Entre sus primeras actuaciones destacadas está la participación en las 12 Horas de Canet Rock de 1976 y su actuación como telonero de la banda Dr. Feelgood en 1977.

En 1980 se incorporó a La Fura dels Baus como músico y creador artístico, iniciando una vinculación que se extendería a lo largo de más de cuatro décadas.

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"La Fura dels Baus pierde uno de sus pilares creativos. Nosotros perdemos a un compañero, un amigo y una parte de nuestra historia. Sin embargo, su música seguirá sonando", concluye la compañía en su mensaje de despedida. EFE