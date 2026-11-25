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Ourense, 25 nov (EFE).- El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad y ha tachado de "absolutamente falso" que mandos políticos de la Guardia Civil retocasen el informe sobre la entrada masiva en Ceuta.

Ha sido su reacción en declaraciones a la prensa en Ourense a la información publicada por 'El Español', en la que se afirma que jefes de la Guardia Civil suprimieron referencias a Marruecos en su primer informe tras reunirse con cuatro representantes de la inteligencia marroquí en las dependencias oficiales de la Jefatura de Información del Cuerpo.

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En palabras del ministro, esto es "absolutamente falso"; así lo ha dicho en Galicia a la par que ha ahondado en la idea de que tanto Guardia Civil como Policía Nacional son absolutamente profesionales.

En esta línea, ha subrayado que todos ellos trabajan "bajo parámetros de absoluta neutralidad y bajo las direcciones de jueces y fiscales, algo muy diferente a lo que ocurría con gobiernos del PP donde existía la policía patriótica y donde había otras indicaciones".

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Preguntado también por la llegada de inmigrantes a Canarias, Grande-Marlaska ha criticado "el desconocimiento, la ignorancia y mala fe de aquellos que creen que actuar contra la inmigración irregular es una cosa sencilla, de deportar y mandar no sé adónde y cómo".

Marlaska ha defendido que el Gobierno mantiene "una política activa" en colaboración con otros países de tránsito para luchar contra la inmigración irregular y con "cooperación permanente para luchar contra las mafias que trafican con seres humanos".

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Así, ha destacado que el Gobierno ha conseguido "evitar un 40 por ciento de salidas irregulares, lo cual es también salvar vidas y luchar contra la inmigración", ha continuado el ministro, quien ha asegurado que siguen trabajando para promover una emigración que sea "legal, segura y ordenada".

Y ha advertido al resto de países de que la previsión es que África duplique su población para 2050, por lo que "o cooperamos y trabajamos todos, o la cuestión va a ser cada vez más compleja -ha dicho-". EFE

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(foto)