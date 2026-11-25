Madrid, 25 nov (EFE).- Robin Le Normand, defensa del Atlético de Madrid, se siente "muy bien", según declaró tras el triunfo por 2-0 contra el Viking en la Liga de Campeones, al tiempo que repasó, a nivel personal, que hay "momentos muy buenos y otros más complicados, pero lo importante es lo que haces después".
“Creo que en mi caso ha sido una gestión muy buena (de Diego Simeone, su entrenador). En momentos muy buenos se ha acercado a mantener la cabeza tranquila y en los momentos más duros se ha acercado a daerme ánimos. Sólo palabras de agradecimiento, como ha gestionado mi caso y otros caso en el grupo", expuso a Movistar+.
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"Hay momentos muy buenos, otros más complicados, pero lo importante es lo que haces después. Estoy muy contento, muy positivo ahora mismo y hay que disfrutar también", explicó el central, que apuntó: "Llevamos dos partidos sin encajar, así que para los defensas siempre se sienten bien, jugando bien y nuestros delanteros metiendo goles".
Le Normand destacó que los atacantes "aportan muchísimo" al equipo "con sus características". "Una noche redonda para todo el mundo y muy contentos por ellos. Se lo merecen", añadió. EFE
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