Guardar

Vitoria, 25 nov (EFE).- El entrenador del Anadolu Efes, el español Pablo Laso, consideró que el tercer cuarto marcó “la diferencia” en la derrota de su equipo ante el Kosner Baskonia.

El técnico vitoriano indicó en rueda de prensa que ganaron tres de los cuatro periodos del partido y lamentó los malos porcentajes del último asalto. “La valoración es mejor para nosotros, pero hay detalles que no nos han permitido ganar aunque hemos estado “bastante sólidos en la mayor parte del partido”, dijo.

PUBLICIDAD

También puso el foco en el porcentaje de tres puntos y la diferencia en el rebote y reconoció que no fue fácil preparar el partido ante un Baskonia con tantos cambios. “El partido de Stefan (Joksimovic) ha sido buenísimo y les ha dado mucho aire en el juego. Tiene mucha calidad”, indicó sobre la perla baskonista.

Lamentó que cuando están sólidos y dominando el ritmo, enlazaron tres, cuatro o cinco errores que les costaron el partido.

Sobre el calendario, reconoció que es “exigente” y que lo sufren todos. Apuntó además que uno de sus ayudantes le comentaba que en los últimos 13 días han estado más de 20 horas en un avión. “Es la realidad, no es excusa, pero me sabe mal que el espectador se resienta de que haya tantos partidos”, reflexionó. EFE

PUBLICIDAD

jd/sab