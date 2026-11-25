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Madrid, 25 nov (EFE).- Las becas Luisa de Medrano de movilidad universitaria española, dotadas con 900 euros mensuales, han recibido más de 1.000 solicitudes el primer día de su convocatoria, según ha anunciado el secretario de Estado de Ciencia, Innovación e Universidades, Juan Cruz Cigudosa.

Estas ayudas que se podían solicitar desde el 18 de noviembre para el curso 2026-2027 han recibido 1.100 peticiones el primer día y suman más de 1.500 en esta primera semana, aunque beneficiarán a un total de 2.300 estudiantes.

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Para su concesión, además de haber superado 60 créditos en la universidad de origen y estar matriculado en al menos 30 créditos, se valorará tanto el expediente académico como que la institución de destino se encuentre en una provincia con menos de tres millones de habitantes.

Cruz Cigudosa ha elogiado el éxito que está teniendo la puesta en marcha de estas nuevas becas que tendrán una dotación máxima de 20 millones de euros y recuperan el espíritu de las antiguas becas Séneca, eliminadas en 2013.

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Durante un debate organizado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) sobre las diferentes medidas universitarias que proponen los partidos políticos ante las elecciones generales del próximo domingo, Cruz ha apostado por reformar el actual modelo para adecuar los umbrales de renta a la realidad familiar y apostar por las becas salario.

Una medida que también propone Frente Amplio, representado por Francisco Sierra, quien ha abogado porque todo el gasto que implica estudiar en una universidad fuera de tu lugar de origen (vivienda, transporte o manutención) se pueda garantizar con una beca salario, mientras que desde la derecha se apoya la concesión de becas según el esfuerzo y rendimiento académico.

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El diputado del PP Juan Luis Pedreño ha lamentado que la tercera parte de las becas que se conceden el primer año terminen desapareciendo al segundo por abandono de estudios o bajo rendimiento: "esto es una pérdida de inversión y hay que asegurarse que van a funcionar".

El PP propone que en la concesión de la beca haya un acompañamiento en la exigencia académica y un seguimiento sobre todo el primer año y que la beca se resuelva antes de la matrícula, para que el estudiante sepa con qué dinero cuenta.

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Vox, por su parte, ha dejado claro que la becas deben regir por la prioridad nacional, para que primero la obtengan los estudiantes universitarios españoles, tal como ha señalado el diputado Carlos Flores.

Durante el debate también ha quedado plasmado la diferencia de propuestas en materia de vivienda y financiación de la universidad, y mientras los partidos de izquierda han abogado por un compromiso mínimo de las comunidades autónomas en inversión en las universidades, el PP pide un plan de financiación con un fondo de nivelación transitorio para ver qué es lo que hace falta en cada territorio y evitar la desigualdades.

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Vox señala que el Estado tiene la obligación de ofrecer unas condiciones básicas de financiación comunes y valora la aportación que hacen las universidades privadas, que capacitan a alumnos "sin retraer recursos del sistema publico mientras sus familias si siguen pagando impuestos".

"No hay que eludir la responsabilidad y el papel de las comunidades, porque se atribuyen al Estado cosas que no son las nuestras", ha recalcado el secretario de Estado del Ministerio de Universidades.

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Frente Amplio, por su parte, aboga por invertir el 1,3 % del PIB regional a las universidades públicas y alcanzar el 7 % del PIB en la inversión educativa global, además de una calendarización y supervisión del gasto.EFE