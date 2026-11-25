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Redacción Deportes, 25 nov (EFE).- La selección española de baloncesto viajó este miércoles a Podgorica, capital de Montenegro, donde ya está concentrada para preparar el decisivo duelo ante el equipo del país balcánico, clave para las aspiraciones de clasificación para el Mundial de Catar 2027.

España, que perdió los tres últimos compromisos internacionales, marcha segunda empatada con Georgia y por detrás de Ucrania en el grupo I. Y, por debajo, con solo una derrota de diferencia, Portugal, Grecia y Montenegro.

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Posteriormente, 'La Familia' regresará a España para verse las caras el domingo con la Grecia de Spanoulis en Santiago de Compostela.

Por lo que la igualdad en la clasificación obliga al combinado nacional a buscar la victoria para mantener sus opciones de estar en la cita mundialista, a la que irán los tres primeros del grupo.

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El seleccionador Chus Mateo mostró estos días confianza en sus jugadores y aseguró que el equipo llega a esta quinta ventana "con la ilusión de siempre", pese a las dificultades para preparar los encuentros por la incorporación escalonada de los internacionales. EFE