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Vigo, 25 nov (EFE).- El delantero neerlandés Justin Kluivert regresa a España, donde jugó la temporada 2022-23 con la camiseta del Valencia, como uno de los referentes ofensivos del Bournemouth inglés, rival este jueves del Celta en Balaídos, donde él hizo el gol de la victoria valencianista en aquel curso.

“El Celta es un buen equipo, si pensamos que vamos a ganar fácil nos estaremos equivocando. Recuerdo que con el Valencia marqué muy pronto. Guardo un gran recuerdo de aquel partido en Vigo porque marqué y ganamos, espero que mañana pase lo mismo”, señaló en rueda de prensa.

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El futbolista del Bournemouth también conserva “un gran recuerdo” de su paso por LaLiga, en la que hay “muy buenos equipos” y jugadores “de mucha calidad”, como ya comprobaron en el duelo de esta temporada contra la Real Sociedad en Anoeta.

“Mi experiencia me dice que los equipos españoles quieren jugar más al fútbol que los de la Premier. Mañana, como en San Sebastián, vamos a tener que dar el cien por cien para ganar, no será fácil", señaló.

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A nivel personal, dijo estar contento por tener “un impacto” tan grande en el Bournemouth, con el que ha vuelto a jugar una competición europea, la misma en la que compite su hermano Ruben con el Olympique de Lyon: "Queríamos enfrentarnos en la fase grupos y no ha podido ser, esperamos poderlo en las próximas rondas"

“Espero seguir a este nivel”, subrayó Kluivert, quien ve a su equipo “relajado” a 24 horas del encuentro contra el Celta: “El ambiente que tenemos en el vestuario es increíble, es uno de los mejores que he vivido en mi carrera”.

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Finalmente, el hijo del exfutbolista Patrick Kluivert, elogió el “increíble” trabajo que está realizando el técnico alemán Marco Rose en el equipo desde la salida de Andoni Iraola al Liverpool.

“Cuando viene un entrenador nuevo siempre hay dudas de cómo va a adaptarse al equipo. Desde el primer día de pretemporada hemos trabajado duro para adaptarnos a la idea de Marco Rose. Llevando tan poco tiempo con nosotros, no es fácil lo que él está consiguiendo. Pero eso también es mérito del club por haber apostado por un entrenador que se adapta a nuestro estilo de juego”, afirmó Kluivert, quien ve “muchas similitudes” entre Iraola y su sucesor. EFE

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