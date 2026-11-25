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La titular de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Mula, con competencias en materia de violencia sobre la mujer, ha incoado diligencias previas por un presunto delito de homicidio en relación con la muerte violenta de una mujer y ha acordado la busca y captura de su pareja, que figura como investigado en la causa.

Según han informado fuentes judiciales, no constan denuncias ni procedimientos judiciales previos entre la víctima y el investigado, ni medidas judiciales de protección acordadas a favor de la mujer respecto de este.

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Por su parte, la comisión judicial se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para practicar la diligencia de levantamiento del cadáver.