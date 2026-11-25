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Carlos Expósito

Bolonia (Italia), 25 nov (EFE).- Italia pasó más apuros de los previstos en los cuartos de final de la Copa Davis ante Corea del Sur, que llevó la eliminatoria al tercer partido, aunque finalmente logró imponerse, con mucho sufrimiento, para sellar su pase a las semifinales de la Fase Final, en las que espera República Checa.

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Lorenzo Musetti y Flavio Cobolli fueron los elegidos, en individuales, por el capitán transalpino, Filippo Volandri, para los primeros partidos, que enfrentaron a los coreanos Hong Seong-chan y Kwon Soonwoo, respectivamente.

La anfitriona, con el pabellón del Supertennis Arena del BolognaFiere volcado, comenzó de la mejor forma posible, con Musetti, muy enchufado, endosando un sólido 6-0 a su rival en el primer set. Parecía que todo iba a ser un camino de rosas para los locales, pero fue un espejismo.

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Seong-chan, un veterano competidor que disputó un partido de este torneo dos años después, se mostró aguerrido en el segundo parcial, despertó y puso en apuros al transalpino.

De hecho, se resolvió en un desempate disputado después de una manga igualada, que duró, con una hora y seis minutos, más del doble de lo que se prolongó el primero (veintiséis minutos). Musetti tiró de oficio y le pasó el testigo a Flavio.

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En el segundo encuentro, Cobolli, que lidera a su selección otro año más ante la ausencia de Jannik Sinner por segunda vez consecutiva, sucumbió ante un gigante Kwon, uno de los protagonistas de las eliminatorias clasificatorias, en las que Corea del Sur ganó a Argentina y a India.

El coreano, número 139 del ránking, superó, tras una dura y larga batalla de casi tres horas, al tenista italiano, que se marchó visiblemente frustrado por el mal comienzo en el torneo y que reconoció tras el partido que su rival no merece la clasificación que tiene, sino una mejor.

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Lo cierto es que el asiático tiró de garra, arriesgó mucho más que su rival y sorprendió. Pese a comenzar perdiendo el primer set, no se rindió y aprovechó sus oportunidades en las siguientes mangas, tras sendos desempates en los que doblegó a su contrincante con golpes certeros. La eliminatoria, contra todo pronóstico, se fue al tercer partido.

En los dobles, Kwon aprovechó las buenas sensaciones y formó pareja con Hyeon Chung para enfrentarse a Matteo Berrettini y a Andrea Vavassori. Ahora sí, los dos héroes de las anteriores clasificatorias, unidos de nuevo para tratar de hacer historia de su país.

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El encuentro fue un reparto de juegos constante, estuvo muy igualado y se resolvió por detalles. Berrettini, que vivió una temporada de altibajos debido a lesiones, y Vavassori, que se despidió en esta temporada de su habitual pareja, Simone Bolelli, tiraron de oficio.

Sabían de la importancia de lograr la victoria ante su afición, que no dejó de animarles en ningún momento. Y no fallaron. Eso sí, tuvieron que emplearse a fondo ante una selección coreana que plantó cara al claro favorito en esta tarde y no bajó los brazos en ningún momento.

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Los italianos lo hicieron en dos desempates, y un final verdaderamente agónico. Duró una hora y cincuenta y seis minutos, salvaron cuatro bolas de set, tuvieron tres de partido y terminaron con un resultado final de 7-6 (2) y 7-6 (11). Cinco 'tie-breaks' se disputaron durante la eliminatoria de este miércoles, entre los tres partidos.

El equipo transalpino encontró así más dificultades de las previstas, pero espera a República Checa en semifinales, que se disputará el próximo viernes, uno de los duelos más esperados entre dos claros aspirantes al título.

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Italia, anfitriona y cuatro veces campeona, las tres últimas consecutivas, alcanzó las semifinales por quinto año consecutivo, mientras que Corea del Sur se despidió con muy buena participación una competición a la que pasó a la historia como la primera nación asiática en alcanzar los cuartos de final desde la introducción de la Final 8 en 2022.

Chequia, campeones en 1980, 2012 y 2013, está liderada por Jiri Lehecka, Jakub Mensik y Tomas Machac, con los doblistas Patrik Rikl y Adam Pavlasek. EFE

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