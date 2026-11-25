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Madrid, 25 nov (EFE).- El colectivo de aficionados europeos 'Football Supporters Europe' (FSE) acogió con satisfacción el refuerzo del Modelo Deportivo Europeo anunciado por la CE, que reconoce como una amenaza que las competiciones nacionales se jueguen en el extranjero y defiende una gobernanza transparente y democrática.

"La visión coincide con varias prioridades de los aficionados, entre las que se incluyen la protección del mérito deportivo, la importancia de mantener las competiciones nacionales en sus países de origen, la garantía de un mayor escrutinio sobre la gobernanza del deporte y el reconocimiento realmente de que los aficionados están en el centro del deporte europeo", afirmó este miércoles.

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En un comunicado, FSE celebró el compromiso de la Comisión de crear un organismo independiente, el Observatorio Deportivo de la UE (EU Sportwatch), para promover estructuras de gobernanza transparentes, financieramente sólidas, responsables y democráticas dentro de los órganos rectores del deporte, con la participación de todos los actores, incluidos los aficionados.

El colectivo coincidió con la CE en la actual "preeminencia de las decisiones comerciales por encima de la sostenibilidad a largo plazo del deporte dentro de las estructuras de gobernanza, incluidas las propuestas para disputar competiciones nacionales en el extranjero", que pueden, en su opinión, "debilitar los vínculos" entre clubes, jugadores y aficionados.

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"FSE acoge con satisfacción que la Comisión reconozca la amenaza que esto supone y espera trabajar con ella para establecer un marco regulador sólido que proteja las competiciones nacionales", añadió, a la vez que dio la bienvenida a la propuesta de Ley de Equidad Digital (Digital Fairness Act), para proteger a los consumidores.

"Sin embargo, FSE lamenta que la propuesta actual no llegue a prohibir los precios dinámicos en el sector del entretenimiento en vivo. FSE seguirá abogando para que los legisladores de la UE introduzcan una prohibición de esta práctica, que encarece los costes para los aficionados sin ofrecer beneficios claros a los consumidores", subrayó.

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Los aficionados compartieron igualmente la visión de la CE sobre los riesgos asociados a la multipropiedad de clubes, las inversiones vinculadas a estados, los modelos de competición cerrados y desligados del mérito deportivo, así como la falta de transparencia en torno a los flujos financieros.

"Estos fenómenos pueden socavar el equilibrio competitivo, la sostenibilidad financiera y la confianza en la gobernanza. FSE acoge con satisfacción que la Comisión reconozca que la protección del Modelo Deportivo Europeo requiere una vigilancia y actuación continuas, reflejando así las preocupaciones planteadas de forma constante por aficionados, jugadores, clubes, ligas y demás partes interesadas", defendió. EFE

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